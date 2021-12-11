"أوساكا 2025" ينجح باستقطاب 64 دولة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: مرفت عبد الحميد

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كشف ماناتسو اشينكو الأمين العام للجنة التنظيمية لإكسبو أوساكا 2025، أن اليابان نجحت حتى الآن في استقطاب 64 دولة للحدث، لافتاً إلى أن "حضور اليابان في إكسبو 2020 دبي ساهم في عقد العديد من الاتفاقيات حول مشاركة الدول في إكسبو أوساكا 2025.

وقال خلال مؤتمر صحافي اليوم (السبت) في إكسبو 2020 دبي: "حققنا نتائج رائعة حتى الآن، وسنستمر باستغلال الوقت المتبقي من إكسبو2020 دبي للترويج لإكسبو أوساكا، حيث نسعى لاستقطاب 160 دولة في هذا الحدث الدولي الكبير".

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول والمنظمات التي أعلنت عن مشاركتها في إكسبو أوساكا 2025.

وأكد أن الأجنحة ستكون مستدامة إكسبو أوساكا 2025، ويمكن تفكيكها لاحقاً عقب انتهاء الحدث"، لافتاً إلى أنه "سيتم توفير حافلات مجانية للوصول الي موقع إكسبو أوساكا الذي سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة والأحداث الدولية المتنوعة.