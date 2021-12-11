إكسبو أرض العجائب.. مغارة سانتا والأقزام القافزة وشراب البيض وكعك الزنجبيل في احتفالات الميلاد

المصدر: البيان

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لا حدود للمفاجآت في إكسبو 2020 دبي، حيث سيتحول موقع الحدث الدولي إلى "أرض العجائب" ومساحة مفعمة بالأجواء الاحتفالية خلال الشهر الجاري، إذ سيضم مغارة سانتا، وزينة ضخمة، وأشجار عيد الميلاد "كريسماس"، وصندوق بريد خصص للرجل بالزي الأحمر، إلى جانب عروض رائعة للمحتويات الاحتفالية على واجهات قبة الوصل المذهلة، وفي جميع أنحاء موقع الحدث الدولي.



ينطلق هذا التحوّل بتوفير ساحة الوصل الأجواء الاحتفالية الأوسع نطاقاً على الإطلاق، إذ ستتزين قبة الوصل لتبدو كرة ثلج، وستتدلى كرات زينة ضخمة من أقواسها. وستضم الساحة أيضاً شجرة كريسماس بارتفاع 20 متراً، ومغارة لسانتا محاطة بمجموعة من الأقزام القافزة، وزلاجة مربوطة برنة. أما دمى جنود كسارات البندق الضخمة فستوجّه الزوار .



وستزيّن المزيد من أشجار كريسماس موقع إكسبو 2020، وسيتراوح ارتفاعها بين 8 و14 متراً، فيما ستفاجئ الزوارَ كرات زينة ضخمة بارتفاع يصل إلى 2.5 متر، وزينة ضخمة على شكل هدايا وغيرها من الأشكال بارتفاع يصل إلى 4.5 متر، فضلاً عن بيوت كعك الزنجبيل، ورنة ذهبية في جميع أنحاء الموقع. وستكتسي أيضا سوق العالم في إكسبو 2020 بحلة احتفالية، وسيبيع متجر الشتاء في إكسبو 2020 مشروب الشوكولاتة الساخنة، وشراب البيض، والكستناء المحمصة، وكعك الزنجبيل.



ومن المعالم الأكثر تشويقا صندوق بريد ضخم يحتوي على "رسائل إلى سانتا" في ساحة الأرض، حيث يمكن للأطفال إرسال قائمة أمنياتهم إلى الرجل بالزي الأحمر والحصول على ختم مميز على جوازات سفر إكسبو 2020 الخاصة بهم. وبعد كريسماس، سيتحوّل صندوق البريد إلى صندوق تبرّع "إهداء هدية"، حيث يمكن للزوار التبرع بهدايا لمن هم أقل حظاً.



وقال طارق غوشة، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات: "هذه الفعالية الأضخم التي أجرينا حتى الآن على نطاق موقع إكسبو 2020، وربما الفعالية الاحتفالية الكبرى والأطول التي نظمتها مدينة دبي على الإطلاق. كثيرة هي العناصر التي تزخر بها الفعالية، من الزينة إلى العروض، ومن المرفّهين إلى سانتا السرّي. وأدعو الجميع إلى زيارة إكسبو 2020 والاحتفاء معنا. تعالوا وألقوا التحية على سانتا، وعيشوا الأجواء الاحتفالية تحت الثلج الجاف على قبة الوصل. نقدم بالفعل كل ما يناسب الجميع".



وتستضيف أيضاً ساحة الوصل، إلى جانب الزينة الخاطفة الأنظار، أنشطة إكسبو 2020 الترفيهية الرائعة لموسم الاحتفالات. تُقدم فعاليات كريسماس في ساحة الوصل عرضين مباشرين، يشارك فيهما 70 مؤدياً من جميع الأعمار وأنحاء العالم. تدور القصة حول السيدة كلوز والأقزام، والصعوبة التي يواجهونها في اختيار هدية سانتا في عيد الميلاد، وذلك عبر أغانٍ ورقصات مفعمة بالنشاط، وظهور لسانتا نفسه، وحتى تساقط الثلج "الجاف" من السماء.



وقال ريتشارد ليندسي، المدير التنفيذي للإبداع في شركة "أرتيستس إن موشن": "إذ ستشاهد الكثير من الجنسيات والثقافات فعاليات كريسماس في ساحة الوصل، أردنا التأكد من تقديم عروض ترضي جميع الأذواق، ولذلك جعلنا مفاهيم الفعاليات ترتكز إلى روعة عيد الميلاد وشعور الحنين إليه. نعيد إحياء الشخصيات الفاتنة لعيد الميلاد من أجل الطفل في داخل كل واحد منا. من الدمى الراقصة التي تُبعث فيها الحياة، إلى معارك رجل الثلج وشقاوة الأقزام، كل هذه الرقصات مصممة على أنغام موسيقى مليئة بالحنين. إنها هدية هائلة تواصل العطاء".



يمكنكم اختتام احتفالكم بعيد الميلاد باحتفالية خاصة في سهرات إكسبو الغنائية في 25 ديسمبر. تضم هذه الفعالية على منصة اليوبيل المغني، والمؤلف، وعازف البيانو البريطاني جو ستيلغو، والمطربة الفلبينية ليا سالونغا، التي أدت صوت ياسمين في فيلم "علاء الدين" وصوت فا مولان في فيلم "مولان"من إنتاج ديزني، وجوقة "إنجيل مجتمع لندن" الرائعة.



ويمكنكم أيضا الاستمتاع بمزيد من الأناشيد الاحتفالية بمشاهدة عرض موسيقى البوب "جنغل بيل" في منطقة التنقل، أو فرقة "إكسبوسونيكس" التي تقدم أغاني كريسماس الخاصة بها على منصة اليوبيل، ومسرح دبي ميلينيوم، ومناطق مختلفة في هذه الفترة، في حين سيؤدي البيانو الطائر المذهل إيقاعات احتفالية في ساحة جناح الفرص.



وستؤدي جوقة "كيندرميوزيك كريسماس" أناشيد عيد الميلاد، وهي تضم أطفالا تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و14 عاما، بأداء عرض لمرة واحدة، أو يمكنكم طرق أيّ من التركيبات على شكل أبواب في شارع الغاف، فيُفتح الباب ويكشف عن مغني أناشيد ميلادية من الجانب الآخر.





شارع الغاف هو المكان الذي ستجدون فيه استعراض الكريسماس اليومي، وسينخرط فنانو الشارع في إكسبو أيضا في أجواء الكريسماس، حيث يرتدي مؤدّو الاستعراضات الترفيهية ملابس على شكل شجرة عيد الميلاد، ويرتدي المؤدون ذوو السيقان الخشبية ملابس على شكل أجراس فضية، وحتى شخصيتَي إكسبو، راشد ولطيفة، سيرتديان ملابس الكريسماس، ويظهر راقصو "ذا رودُلف أون ذا غو" أيضا بشكل مفاجئ، حيث يؤدون تقلبات وشقلبات وألعاب بهلوانية ماهرة، مرتدين ملابس مليئة بالمرح على هيئة حيوان الرنة.



يشترك العديد من المشاركين الدوليين أيضا في الاحتفالات، عبر تقديم حفلات وعروض ثقافية من بلغاريا، والهند، ولبنان، وباراغواي. وسيستضيف جناح فنلندا شخصية سانتا "بابا نويل" للالتقاء بالأطفال، والتجول معهم في أجنحة أخرى مثل البرازيل، وألمانيا، وأستراليا، وإستونيا، وتايلاند، وغيرها.



وتقدم منافذ بيع الأطعمة المتنوعة في إكسبو 2020 مأكولات وحلويات احتفالية، فضلا عن ورش عمل في مخبز "بريد أهيد". يمكنكم تذوق لفائف عيد الميلاد اللذيذة بحشوة الـ "تركسوي " والتوت البري في مطعم "فيغد"، وكعكات حلوى الشوكولاتة في متجر "فلوزي"، أو الاستمتاع بتخفيضات الكريسماس وعروضه الخاصة على مدى 12 يوم من 12 إلى 23 ديسمبر في "كوجاكي". ثم سيقدم كل من مطعم "إكزِست"، ومطعم "كانفِس من كوفي كالتشر"، ومطعم "فارم تو تيبل"، ومطعم "غاردن أون وان سبورتس لاونج" قوائم طعام خاصة باحتفالات عيد الميلاد "الكريسماس"، حيث يقدم "ذا فيكينغ كافيه" قائمتة الخاصة بعيد الميلاد في يومَي الخميس والجمعة. أما صالة طعام الكيبولان فستقدم وجبة فطور متأخرة خاصة في ليلة عيد الميلاد، بينما يطهو مطعم "مودرا" قائمة طعام نباتية في نفس اليوم.



أفضل طريقة للاستمتاع بكل الأنشطة المرحة في إكسبو 2020 أثناء شهر ديسمبر هي شراء التذكرة الاحتفالية التي تبلغ قيمتها 95 درهما إماراتيا، وهي سارية طوال الشهر. يمكن الاطّلاع على مزيد من التفاصيل بشأن الفعاليات الحالية والقادمة على تطبيق إكسبو 2020 والموقع الإلكتروني الخاص به.