اليوم الوطني لليابان .. طبول التايكو تستحضر الثقافة الفريدة لـ"منبع الشمس" في إكسبو 2020

على وقع طبول طبول التايكو التي استحضرت الثقافة الفريدة لـ"منبع الشمس"، احتفلت اليابان بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، (السبت) حيث رفع علم الدولة إلى جانب العلم الإماراتي في ساحة الوصل مع عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، فيما نظم الجناح الياباني أجندة ترفيهية الشاملة للحفل قدمت تقاليد اليابان المتعددة والمتنوعة في إطار مواصلة الجناح جهوده الهادفة للتعريف بالثقافة اليابانية.



حضر الحفل الرسمي وفد من اليابان ترأسه سعادة أكيو إيسوماتا، السفير الياباني لدى الدولة، حيث جرى استقباله رسمياً من قبل معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في موقع الحدث قبل انطلاق الفعاليات.



وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: "إننا نثمن التزام اليابان بإنشاء جناح يُسخّر أحدث التقنيات بهدف تقديم محتوى غني بعناصر الثقافة اليابانية على أرض الحدث الدولي، حيث يوفر جناح اليابان لزوّاره فرصة استكشاف الإمكانيات التي توفرها فرص التفاعل والتواصل الجديدة، التي يمكنها أن تقودنا لصنع مستقبل أكثر استدامة عبر تبادل الأفكار، كما كان عليه الحال على مدى تاريخ اليابان".



وتابعت معاليها:"نحن نفخر بما وصلت إليه علاقاتنا مع اليابان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولتينا، ونعتز بالتعاون الكبير القائم بيننا على مختلف الأصعدة في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والتعليمية وغيرها، فلطالما كانت اليابان شريكاً موثوقاً لنا في خضم جهودنا لاستكشاف آفاقا جديدة، ونؤمن بأنه يمكننا العمل يداً بيد لتحسين الظروف الإنسانية والمحافظة على التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال".



وأكد سعادة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الإمارات، في كلمته على عمق العلاقات بين طوكيو وأبوظبي، مضيفاً: "لقد تطورت العلاقات الثنائية بين اليابان والإمارات على مدى السنوات الخمسين الماضية في مجالات مختلفة تتجاوز التعاون الطويل الأمد في مجال التنقيب عن النفط والتجارة، مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والفضاء، والغذاء، والرعاية الصحية، والسياحة، والرياضة، والصناعات الإبداعية. وفي الوقت الذي تحتفل فيه دولتانا بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية، أعتقد أن مواصلة تطوير علاقاتنا مهم للغاية".



وقال السفير الياباني: "اسمحوا لي أن أهنئ الإمارات على استضافة إكسبو، الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الذي يستقطب عددا كبيرا من الزوار من جميع أنحاء العالم، في عام اليوبيل الذهبي للدولة. إن هذا التنظيم الكبير يبين بوضوح أن جائحة كورونا لا يمكن أن تثنينا عن المضي قدما عندما يكون لدينا قدر من الحكمة والتصميم".



وشهد ضيوف اليوم الوطني الياباني استقبالاً استثنائياً في أجواء تحتفي بالثقافة اليابانية عبر جميع البوابات الرئيسية لإكسبو 2020. وقادت فرقة طبول التايكو اليابانية الضيوف إلى عالم التقاليد العريقة لليابان، بينما قدم طلاب من المدرسة اليابانية في دبي عرض "نانشو سوران" "Nanchu Soran" على إيقاع الأغنية الشعبية اليابانية "سوران بوشي" "Soran-bushi" في منصة الشمس.



واستمتع الضيوف بعروض الخط الياباني "سومي – إياند غاليكروفي" "Sumi-e and Calligraphy" في منصة البحر حيث شاهدوا فناناً يرسم حروفاً وصوراً على أوراق "Washi" الكبيرة باستخدام الحبر والماء جامعاً بين الخط التقليدي المسمى "شودو" "Shodo" والفن الآسيوي المسمى"سوبوكو-غا" "Suiboku-ga".



وشهدت منصة الأرض عرضاً مذهلاً لفنون الدفاع عن النفس اليابانية "أيكيدو" "Aikido" من قبل فرقة "زانشينكان أيكيدو دبي" " Zanshinkan Aikido Dubai" لمنح الضيوف رؤية فريدة لهذه التقنيات التي اشتهرت فيها اليابان في ألعاب القتال.



وأتاح اليوم الوطني الياباني للضيوف استكشاف الثقافة اليابانية الفريدة والمميزة داخل مواقعي إكسبو 2020 دبي، حيث عبرت العروض عن الثقافة اليابانية الغنية التي تستضيف المعرض القادم لإكسبو عام 2025 في مشهد يجسد جسراً يصل العالم من دبي في الإمارات إلى أوساكا – كانساي في اليابان.



وقد أصبحت الثقافة اليابانية نقطة محورية ضمن احتفالات يوم اليابان في إكسبو 2020 دبي. وتابع الضيوف مجموعة من العروض التقليدية بما في ذلك "إيكبانا" "Ikebana" وفن تنسيق الزهور اليابانية ولعبة "غو" "Go" وهي لعبة إستراتيجية تقليدية مجردة يستضيفها "ذا نيهون كي –إن" "The NihonKi-in".



ويقدم جناح اليابان الاستثنائي، في دورة إكسبو 2020 دبي، إلى العالم رؤية حديثة عن أهمية التعاون من أجل تنمية الثقافة، والأفكار، والرؤى لصنع غدٍ أفضل، وهو يحمل شعار "حيث تلتقي الأفكار"، ويبهر الحضور بتنوعه وتميز محتواه.



وتعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتاً مهمة للاحتفال بجميع المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث تسلَّط الضوء على ثقافاتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض خلالها ملامح بارزة من أجنحتهم وبرامجهم.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، وهو يدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لصنع عالم جديد، في احتفالية استثنائية بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة تمتد ستة أشهر.