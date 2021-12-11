فعاليات ومغامرات مميزة في إكسبو 2020 خلال الأيام الـ3 المقبلة.. تابعوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، تنظيم فعاليات وبرامج ومغامرة جديدة ومميزة خلال الأيام 11 و12 و13 ديسمبر الجاري، أبرزها.



11 ديسمبر



اليوم الوطني لليابان

- 10:10، ساحة الوصل



قمة "كيف سنتعلّم؟": لماذا تعليم فتيات العالم مهم

-التحدث عن أهمية تعليم الفتيات، وتأثير الجائحة الحالية، وكيف سيعمل الشركاء على تعليم الفتيات إثر تبعات قمة التعليم العالمية

- 10:30-18:30، جناح المملكة المتحدة



سلسلة الاستثناءات

-مؤتمر منظمة عموم أفريقيا للمرأة

- ندعوكم إلى المشاركة في فعالية مميزة عن الثورة الصناعية الرابعة والمجال الرقمي. تركز على المرأة في مجال تقنية المعلومات والاتصال، وتلهمهنّ بذلك لإطلاق شركات نائية في المجال. يتبعها معرض يمتد يومَين عن الثقافة الأفريقية

- 11:00-14:00، جناح المرأة



جابان فاي "جنّية اليابان": فعالية ترحيبية – سومي إي وفن الخط

- عرض فني معاصر يدمج بين فن الخط الياباني التقليدي الذي يُسمى "شودو"، والفن الآسيوي التقليدي للرسم بالحبر المُسمى بـ "سويبوكو- غا"

- 11:30 -12:00، منصة البحر



مهرجان بوتسوانا للموسيقى

- 14:00-16:00، منصة اليوبيل



يوم الشطرنج النسائي

– استعراض للعب التزامني

-ستلعب خمس من أستاذات الشطرنج الشهيرات في وقت واحد ضد 20 مشاركا، وستؤدي كل لاعبة خطوة واحدة في كل مباراة

-من ضمن اللاعبات الأستاذات بولينا شوفالوفا، وليا غاريفولينا، وزانسايا عبد الملك، وتانيا ساشديف، وجوديت بولغار

- 15:00-16:30، جناح إسبانيا



العرائس اليابانيات

-فرصة للاستمتاع بالجمال والتجسيد الأنيق لزي الكيمونو التقليدي عبر عرض هذه العروس اليابانية وعرض اليوكاتا، الذي تقدمه واسو كاجيورا بالتعاون مع "بيلغريم"

- 20:30-21:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي

– فرقة "إل فولو"

- تجربة العمر حيث يقدم بييرو، وجيانلوكا، وإينياتسيو أفضل أعمالهم: من الغناء الإيطالي الجميل "بيل كانتوس" مثل أغنية "أو سولي ميو" إلى الأغاني الكلاسيكية مثل "ماي واي"

- 21:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



12 ديسمبر



اليوم الوطني لناورو

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لغينيا الإستوائية

- 16:15، ساحة الوصل



اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة

- يحتفي بالعاملين في مجال الرعاية الصحية في الصفوف الأمامية في أول فعالية "ووك ذا توك" في الشرق الأوسط

- نسخة إكسبو 2020 من "ووك ذا توك: تحدي الصحة للجميع" هو تعاون بين إكسبو 2020 دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، ومنظمة الصحة العالمية

- 09:30، مدخل جناح التنقل

- الأفراد من جميع الفئات العمرية والقدرات مدعوون للمشي، أو الهرولة، أو الرقص، أو الحركة كيفما يريدون



اليوم الأول من أسبوع المعرفة والتعلّم

-هو اليوم الخامس ضمن سلسلة أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها إكسبو 2020، ويبحث قضايا ذات أهمية عالمية في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض. تشمل الفعاليات الرئيسة:



قمة "ريوايرد": اليوم الأول – الشباب والمهارات ومستقبل العمل

- ستجمع هذه الفعالية العالمية بشأن التعليم جهات معنية معا من أجل بحث تحديات التعليم بشكل جماعي، وذلك عبر استكشاف مقاربات جديدة تماما، فضلا عن إتاحة فرصة فريدة للمشاركين للاتفاق على رؤية مشتركة وتحرك ملموس

-من 12 إلى 14 ديسمبر

- 09:00-18:00، المجلس في كل من القاعة 1B و1C، الغرف 2 و5 و7 و8، الجناحان 1 و2 شمال



المجلس العالمي: علم كل شيء – العلوم مقابل المعلومات المضلِّلة في العالم الرقمي

-يبحث الطريقة التي يمكننا بها تشجيع الأفراد على الاقتناع بالعلوم والتصدي لنشر المعلومات المضلِّلة

- 16:00-18:00: مدرّج تيرّا



معرض بمناسبة مرور 45 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة

- 10:00-22:00، جناح تايلاند



سلسلة الاستثناءات

– فعالية كارتييه | كيف تنهض المرأة، برنامج القيادة

-برنامج داخلي يدور حول العادات الـ 12 التي تعيق النساء، استنادا إلى كتاب المؤلفة سالي هيلجسن الحائز جوائز بعنوان "كيف تنهض النساء"

- 14:30-17:30، جناح المرأة



معرض كروموساتيريشن

- زوروا المعرض المؤقت الجديد قبل أن يفتح أبوابه للجمهور يوم 13 ديسمبر

- 16:00-18:00، جناح فرنسا

- للمزيد من المعلومات ولتأكيد الحضور:

julie.ageron@francedubai2020.fr



مسرح روكي ماونتن للباليه | الولايات المتحدة الأمريكية

- مجموعة متنوعة من أنماط الرقص و المؤدّين الأمريكيين الذين يمثلون الغرب الأمريكي المميز والرومانسي والمعاصر

- 18:00 -19:00، منصة اليوبيل



العرض الموسيقي لنيها ككار

- مغنية وملحّنة هندية شهيرة

- 20:30-22:30، منصة اليوبيل



13 ديسمبر



اليوم الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"

- 16:15، ساحة الوصل



اليوم الثاني من أسبوع المعرفة والتعلّم



قمة ريوايرد: اليوم الثاني – الابتكار في التعليم

- من 12 إلى 14 ديسمبر

-09:00-18:00، القاعة 1B والقاعة 1C، المجالس، غرف 2-5,7,8، والجناحين 1-2، المجمع الشمالي

ذا ليسيننغ بوز "استراحة الاستماع"

- جلسات لاستكشاف الحفاظ على التراث الثقافي غير الملموس، والمعرفة المتعلقة به، ومساهمته في تطوير شراكات جديدة في مجالات الاستدامة، والتغير المناخي، وبناء المجتمع، والتعايش

- 10:30-18:45، جناح إسبانيا ومنصة الشمس



المجلس العالمي للمرأة

- 132 مليون فتاة: معالجة التفاوتات بين الجنسين في الوصول إلى التعليم

- تستكشف حلقة النقاش هذه كيف يمكننا دمج معرفة النساء ووجهات نظرهن في عملية صنع القرار المتعلقة بالمعرفة والتعلّم

- 11:00-12:30، جناح المرأة

أسبوع المعرفة والتعلّم في جناح لكسمبرغ

-يمكنكم المشاركة في أحجية تفاعلية، أو تدريبات خاصة بالأمن السيبراني، أو ورش عمل مرحة للتشفير لتحسين مهاراتكم في إدارة الأزمات

- 10:00-22:00، جناح لكسمبرغ



مؤتمر ومعرض "سيتريد" الشرق الأوسط للقطاع البحري

-سيلتقي جمع من المختصين في القطاع البحري من جميع أنحاء الشرق الأوسط لمدة ثلاثة أيام مثمرة في الفعالية والمؤتمر والمعرض الأساسي للشركات في المنطقة

- 10:00-17:00، القاعة 1 جنوب، المجلس شمال، الغرفة 1، الجناح 1 جنوب، مركز دبي للمعارض



سلسلة الاستثناءات | اليونسكو: المجتمعات والسياسات: فرصة الازدهار: إنشاء فرص الحصول على التعليم في خضم الأزمات

-جلسات استثناءات من كارتييه تشرك الجمهور في حوارات هادفة عن تمكين المرأة، وتجمع قادة من مختلف الدول والقطاعات في تعاون مشترك لاستلهام الأفكار وتحفيز التغيير

- 15:30-16:15، جناح المرأة



آدم ومشمش

- ندعوكم إلى مشاركة آدم ومشمش مغامرة جديدة مع الحشرات في الحديقة

- 17:00-17:30، مسرح دبي ميلينيوم



تانك أند ذا بانغاس | الولايات المتحدة الأمريكية

-"تانك أند ذا بانغاس" هي فرقة متعددة الأنماط الموسيقية من نيو أورليانز تجمع موسيقى الهيب هوب، والسول، بإبداع لا حدود له، والأداء الصوتي العاطفي المميز لـ "سبوكن وورد ميتس سكات"

- 19:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



العرض الحي لفرقة "إنفيكتيد ماشروم"

-ندعوكم إلى الاستمتاع بحفل موسيقي إلكترونية تؤديه فرقة "إنفيكتيد ماشروم"، وهي ثنائي موسيقي إسرائيلي وواحدة من الفرق التي حققت أكبر قدر من المبيعات في تاريخ الموسيقى الإسرائيلية. يمكنكم الاستمتاع إلى موسيقى سيترانس، وإلكترونيكا، ودريم ترانس، والموسيقى السايكدلية الصاخبة

- 21:30-23:30، منصة اليوبيل