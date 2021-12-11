مبدعون في الخير .."سمايل" لتبريد اللقاحات يبهر بيل غيتس في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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حين بدأت رحلتها مع الإبداع قبل سبع سنوات، لم تكن كيتي لياو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أيدياباتيك" البريطانية، تتوقع أن يحظى مشروعها الاجتماعي، باهتمام بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، ورجل الأعمال الإنسانية والخيرية، الذي زار إكسبو 2020 دبي الأسبوع الماضي، لكن بيل أبدى بالفعل اهتماماً كبيراً بهذا المشروع الإنساني، الذي يُعرض حالياً في جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف وأراد معرفة كيفية تحميل اللقاحات، ومنعها من التجمد.

وقالت لياو : إن مشروعي الاجتماعي على العديد من الجوائز، وشاركتُ في فعالية هاكاثون العمل الإنساني أثناء عملي لدى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن"، وكانت المرة الأولى التي أتعرف خلالها على كل المشكلات الخطيرة التي تتعلق بتوصيل اللقاحات إلى المناطق النائية".

وأضافت: "كنتُ مصدومة، لأن العديد من اللقاحات تفسد قبل أن تصل لوجهتها، بسبب التضاريس الوعرة في رحلة تستغرق غالبا عدة أيام، ويترتب على ذلك موت ملايين الأشخاص من أمراض يسهل الوقاية منها، والسبب هو عدم وصول اللقاحات، بسبب هدر نصفها تقريبا".



تُنقل اللقاحات سيراً على الأقدام إلى المناطق النائية، وهي حلول غير مثالية، تقول لياو: "تُحفظ اللقاحات في الأساس في صندوق تبريد، شبيه بذاك الصندوق الذي قد تحمله في نزهة خلوية، وتُستخدم أكياس من مكعبات الثلج لتبريدها، لكنها لا توفر درجة الحرارة المناسبة على الإطلاق (يجب حفظ اللقاحات في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية)، كما أن الاتصال المباشر بين أكياس الثلج واللقاحات يؤدي إلى تجمدها. وهنا، تصبح إمكانية فساد اللقاح مرتفعة للغاية، ومن هذه النقطة فكرت في إيجاد حل أفضل، بالاعتماد على خبرتي في الهندسة الإلكترونية والفيزياء، وسنوات من الخبرة العملية في أنظمة التبريد".



وكانت النتيجة خروج نظام "سمايل" إلى النور، بتمويل من الأكايمية الملكية للهندسة ووكالة الابتكار في المملكة المتحدة، وبرنامج الشراكة والابتكار العالمي من إكسبو 2020، الذي يدعم الحلول المبتكرة والإبداعية التي تحقق تأثيراً حقيقياً على حياة البشر، وتساعد المجتمعات حول العالم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. ويُعرض حالياً نموذج أولي للنظام في جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف، جنباً إلى جنب الأعمال والأفكار الخاصة بكافة مشروعات إكسبو لايف للمبتكرين العالميين من 76 دولة.



وعن نظام "سمايل"، أوضحت لياو:"هو عبارة عن حقيبة سداسية، بعجلة تشبه السير الداخلي، ويمكن للمستخدم تدويرها لتحديد غرفة تخزين اللقاح الذي يرغب في إدارته، وتحتوي الحقيبة على باب يغلق ذاتياً، يفتحه المستخدم بنفسه لالتقاط قارورة اللقاح التي يحتاجها، وقد صممناها على هذا النحو لتنحية عنصر الخطأ البشري، لأن من بين عيوب صندوق التبريد التقليدي هو إمكانية ترك الصندوق مفتوحاً، ما قد يؤدي لفساد باقي اللقاحات. وبدلاً من استخدام أكياس مكعبات الثلج، استخدمنا نسخة اسطوانية كبيرة تدخل في التصميم الدائري، لتحافظ على درجة الحرارة الصحيحة للقاحات لمدة تصل إلى ستة أيام".



يتسم النظام بالأناقة والبساطة، ويمكن حمله داخل حقيبة ظهر، ما يجعله مثاليا عند التنقل في الأنهار أو عند عبور المناطق الوعرة على سبيل المثال.



أجرت "لياو" مع المسؤولين الطبيين في مدغشقر تجارب اختبار ميدانية على نظام "سمايل" وأثبت نجاحه، لكنها لا تزال تواجه تحديات من حيث العثور على المستثمرين والشركاء المناسبين للمساعدة في التمويل وتقديم الفكرة إلى المنظمات ذات الصلة حول العالم التي يمكنها استخدامه، وبحسب قولها، فإن إكسبو هو المكان المناسب لمساعدتها في تحقيق ذلك.



وأوضحت لياو قائلة: "أعتقد أن إكسبو 2020 يساهم في زيادة الوعي العام على نحو أكبر، ويمكننا تشجيع المزيد من الأشخاص على دعم هذا النوع من المشاريع، وتشجيع الابتكار، حيث يبدو الأشخاص الذين قابلتهم مهتمين حقا، لذا فإن إكسبو 2020 يعد منصة رائعة."



وأبدى"بيل غيتس" مؤسس شركة "مايكروسوفت"، ورجل الأعمال الإنسانية والخيرية، الذي زار إكسبو في وقت سابق من هذا الأسبوع، اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، توضح لياو قائلة: "لقد أراد معرفة كيفية تحميل اللقاحات، وكيفية منعها من التجمد، كما أشار إلى نقطة مهمة كان مفادها بأن هذا الحل من المحتمل أن يكون أكثر تكلفة من وحدة صندوق التبريد الحالية، وهذا صحيح، ولكن إذا أخذنا في الحسبان قيمة اللقاحات المهدرة، فسنرى أننا سنوفر الملايين عبر منع الهدر فقط".



يمكن للتعليقات التي تكتسي أهمية كبيرة والصادرة عن رابع أغنى رجل في العالم، أن تساعد "لياو" في تأمين التمويل والشركاء الذين تحتاجهم لمنح الضوء الأخضر للإنتاج الكامل. لكن ذلك لم يمنعها من الخروج بالمزيد من الأفكار في هذه الأثناء، تقول: "نحن نطور نظام "سمايل الحالي بشكل دائم، ونسعى للمضي قدما في مجال البحث والتطوير على نحو مستمر، فعلى سبيل المثال قمنا بإضافة ميزة إلكترونية، تعرض معلومات درجة الحرارة، وتقدر أيضا المدة التي يمكن أن تحافظ عليها عبوات الثلج، مما يمكننا من معرفة عدد القرى التي يمكن الوصول إليها، أو إذا كنت بحاجة إلى تغيير تلك العبوات، بالإضافة لتزويده بجهاز تعقب".



يستضيف "إكسبو لايف" الابتكارات والأفكار من كل ركن من أركان العالم، وتعرض العديد منها الآن في جناح مبدعون في الخير. هذا وقد تلقى البرنامج أكثر من 11000 طلب من 184 دولة، ويدعم حاليا 140 مستفيدا من 76 دولة، حيث يُمثل نظام "سمايل" لشركة «أيدياباتيك» واحد فقط من الأمثلة التي يُعنى بها البرنامج.

