أليشا كيز تخترق الأسقف وتطرب العالم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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بأداء ساحر لأغنياتها المميزة، أبهرت المغنية العالمية المعروفة أليشيا كيز، جماهير إكسبو 2020 دبي، خلال حفلها الموسيقي، في ساحة الوصل، حيث تم نقل الحفل على الهواء مباشرة إلى جميع أنحاء العالم عبر منصة إكسبو 2020 الافتراضيةvirtualexpodubai.com..

وتفاعل الزوار بشكل مبهر مع العرض الساحر الذي قدمته النجمة كيز بالغناء والرقص على أنغام مجموعة من أفضل أغنياتها، كما استمتع الجمهور ببعض الأغاني التي غنتها للمرة الأولى من ألبومها المزدوج الجديد "كيز".



وقالت أليشيا كيز: "سيكون الأداء ضمن سلسلة "أمسيات خالدة" في إكسبو 2020 دبي تجربة مدهشة! أنا متحمسة للغاية لمشاركة هذا الأداء الرائع عشية إصدار ألبومي الجديد (كيز) Keys مع العالم".

وأضافت: "الألبوم الجديد يدور حول التخلي عن أي شيء يعيقك، أو يعيدك للخلف، واختراق الأسقف غير المرئية للتقدم، وأنا مندهشة للمشاركة في هذه التجربة المبتكَرة والإبداعية".



ويتماشى حفل "كيز" مع موضوع "الفرص" الفرعي لإكسبو 2020 دبي، الذي يهدف لإطلاق العنان لقدرات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل، ويعِد بإيصال رسائل ملهمة تتسم بلمسة بشرية.