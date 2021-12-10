نهيان بن مبارك يشهد احتفال العراق بيومه الوطني في إكسبو 2020

المصدر: وام

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش احتفال الجمهورية العراقية بيومها الوطني و / وذكري مئوية الدولة العراقية / في إكسبو 2020 دبي، بحضور وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية د. علي عبدالامير علاوي و د. صالح التميمي وكيل وزارة الخارجية وسعادة مظفر مصطفي الجبوري سفير العراق لدى الدولة .

بدأت مراسم الحفل بعزف النشيدين الوطنيين لدولة الإمارات، ولجمهورية العراق .وشملت فعاليات الاحتفال عرضاً قدمه الفلكلور العراقي في ساحه الوصل تضمن معزوفات موسيقية ورقصات من التراث . ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي بالوفد العراقي وقال إن تاريخ إلعراق الغني وثقافته ألهمت الفنانين والكتاب والمبتكرين من جميع أنحاء العالم عبر العصور.

وأشاد بالجناح إلعراقي المصمم بشكل فريد مستمدا من الفنون والثقافة العراقية.