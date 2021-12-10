«إكسبو» يدعو الزوار لاستكشاف «التعليم من منظور جديد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمنح جولة «التعليم من منظور جديد» زوار إكسبو 2020 دبي، معلومات قيّمة وبالغة الأهمية عن مستقبل التعليم، حيث تعتمد دول من بينها الإمارات وموناكو وأنغولا ومالاوي وأيرلندا والأردن تدابير لجعل الخبرات التعليمية، وإعداد القوى العاملة، مواكبين للتقنيات الحديثة في العصر الرقمي.

يوفر أسبوع المعرفة والتعلُّم، الذي يستمر من 12 إلى 18 ديسمبر، للزوار فرصة القيام باستكشاف جولة «التعليم من منظور جديد» وإلى الاطّلاع على مستقبل المدارس، وسيتعرّفون إلى روبوتات صغيرة تساعد الأطفال على اتخاذ خطواتهم الأولى في البرمجة، ومناهج دراسية تدمج العلوم بالفنون والمعارف التقليدية بالابتكار.

تدفع كل محطة في هذه الرحلة الزوار إلى بحث مستقبل التعليم – من التفكير الذي يقوده الطلاب، إلى فهم المسؤولية الرقمية، والمهارات المستقبلية وإعداد القوى العاملة، وذلك باستخدام التقنيات الناشئة التي تقدمها العديد من المشروعات المدعومة من إكسبو 2020 دبي.

ستوفر دبي العطاء في جناحها الواقع في منطقة الفرص تجربة غامرة لاستكشاف قدرة التعليم على إحداث التغيير، وتسأل كيف نحضّر أنفسنا والأجيال القادمة لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المتزايدة والتكيف.

يقدم جناح موناكو تجربة كاليدوسكوب تفتح آفاقاً جديدة للزوار. وقد أطلقت موناكو في الآونة الأخيرة حملة لإدخال الترميز في المناهج الدراسية، بما في ذلك استخدام روبوتات صغيرة للمساعدة في تعليم البرمجة للتلاميذ.

يمكنكم استكشاف كيف تبدو الحياة في مالاوي واكتشاف ثقافتها الغنية، مع التعرف أيضاً إلى فرص الاستثمار والبحث والشراكة في قطاع التعليم في البلاد.

يمكن للزوار الغوص في قاع المحيط في جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيقودهم دليل في رحلة مستوحاة من واحدة من أهم التقاليد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن للزوار التفاعل مع مكتبة نون، أكبر مكتبة إلكترونية للمحتوى العربي، التي تقع في جناح الأردن، حيث يمكنهم استكشاف الشراكات المحتملة.

ستُدهش الزوار في تيرّا - جناح الاستدامة النماذجُ الثلاثية الأبعاد للحلول الإبداعية التي صممها مبتكرون شباب من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعرض الجناح الأيرلندي كيف دمجت أيرلندا العلوم بالفنون في منهج دراسي رائد.

ويجمع جناح أنغولا بين عمليات التعلم المبتكرة والمعارف التقليدية عبر «نُظُم التراث المستدام».

«التعليم من منظور جديد» هي واحدة من العديد من جولات الزوار الرائعة الذاتية التوجيه والمتاحة على تطبيق إكسبو 2020 دبي للهاتف المتحرك.