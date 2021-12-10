«قُدرة القصص» تكشف لزوار إكسبو دور السرد في تطور البشر

المصدر: دبي - البيان

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يتيح إكسبو 2020 دبي لزواره الاطلاع على مدى أهمية سرد القصص في عملية التطور البشري، عبر رحلة «قُدرة القصص»، وهي مسار رائع يبرز كيف أن القصص، مرئية كانت أو شفهية أو كتابية، تتناقلها الأجيال في مختلف أنحاء العالم.



وتتماشى رحلة «قُدرة القصص» مع جوهر أسبوع المعرفة والتعلُّم، الذي ينطلق غداً وحتى 18 ديسمبر الجاري تحت عنوان «كيف نسخّر معرفتنا اليوم ونعززها للتهيّؤ للمستقبل؟» وتُبين الرحلة أن استعداد الإنسان وقابليته لسرد القصة والاستماع أمر متجذر في الحضارات.



أما في عصرنا الرقمي، حيث تباينت سُبُل التقنية في حين سادت طريقة سرد القصص بوصفها أداة رئيسية لتناقل المعرفة، تبحث الرحلة في تقاليد سرد القصة في بعض البلدان، منها أنغولا، وأستراليا، وسوريا، واليمن، وكوت ديفوار، وإيطاليا، ومالي، إذ تبيّن كيف أن القصص لها القدرة على بناء روابط عبر الزمن والجغرافيا.



يمكن للزوار التجول في جناح أنغولا لاستكشاف الفن العتيق المنبثق من هندسة «سونا»، التي تستخدم الرسومات في سرد القصص. ويتيح الجناح - الذي يتضمن تجارب للكبار والصغار - فرصة للاطلاع على تقاليد الدولة التي بإمكانها تقديم حلول لتحديات العصر الحديث.



أجواء هادئة



بينما في الأجواء الساكنة والهادئة التي يتسم بها جناح اليمن، فيمكن للزوار تجربة القوة المطلقة للمعرفة المستمدة من بلد كان موطناً لواحدة من أقدم الحضارات في العالم، ويُنظر إليه على نطاقٍ واسع بوصفه مهد الحضارة العربية، حيث يتعرفون على كيفية استخدام طريقة سرد القصص في إعلام الجمهور وتثقيفه وترفيهه على مدار عدة قرون.



يمكن للزوار كذلك الحصول على فكرة عن التقاليد العربية الغنية في سرد القصص عند زيارة جناح سوريا؛ الدولة الرائدة في مجالات عدة، حيث كانت موطناً لأول محصول وأول أبجدية، بالإضافة إلى تراثها الزاخر بالقصص الرائعة. ويقدم جناح سوريا تاريخ البلد وحضارته جنباً إلى جنب مع رؤيته لمستقبل مشرق، وذلك عبر الأدب والموسيقى والفنون.



يتيح جناح «صميم – رواية تراثنا» الموجود في الهواء الطلق انطلاق الزوار في رحلة عبر الزمن تصحبهم إلى الماضي قبل أن تحلق بهم في آفاق المستقبل، وهي رحلة مفعمة بلحظات حية وتفاعلية تتيح للزوار طريقة واقعية للتفاعل مع إمارات الدولة. يمكن للزوار في الجناح الدخول إلى بيوت المناطق الجبلية والصحراوية والساحلية، واستكشاف كيف ارتبطت تقاليد الماضي بالمستقبل بشكل حتمي.



أيضاً، يمكن لهم مشاهدة السرد القصصي المنطلق من أعماق البحار «داون أندر» في جناح أستراليا، حيث يرحب الجناح بالزوار بجولة السرد القصصي التي تصور حياة القدماء ومعارف الشعوب الأصلية للبلاد، ويُطلعهم على الشخصيات والموضوعات الرئيسية للجناح بواسطة المحتوى التفاعلي.



مساحة الرواية



وفي جناح إيطاليا، يمكن للزوار التوجه إلى مساحة رواية القصص القصيرة؛ وهي منطقة مخصصة للمعارض المؤقتة تُطلِع الزوار على معايير الخبرة والدراية الفنية الإيطالية، بالإضافة إلى المعرفة المتعمقة بمدى تأثير سرد القصص على تقدم إيطاليا في مختلف المجالات.



تمثل «قُدرة القصص» في إكسبو 2020 دبي واحدة من العديد من الجولات الرائعة ذاتية التوجيه المتاحة على تطبيق إكسبو 2020 دبي؛ وتقدم هذه الجولة تذكيراً مهماً بالقيمة الكبرى للرسائل والعِبَر التي تحملها القصص، بالإضافة إلى دور سرد القصص في صنع عالم أفضل.