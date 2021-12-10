«أم مصر» تغني من ألبوم «كيز» اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تتأهب أليشيا كيز لتقديم عرض غنائي ساهر يُنقل عبر بث حي ومباشر إلى جمهورها ضمن سلسلة «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي، اليوم، تزامناً مع إطلاق ألبومها المزدوج الجديد «كيز» منتصف هذه الليلة.



وعقب أدائها عروضاً صغيرة، وصفت بكونها «سرية» على مسرح أبولو في نيويورك ومعرض آرت بازل في ميامي، اختارت المطربة وكاتبة الأغاني الحاصلة على جائزة غرامي 15 مرة المنصة الدولية الأكبر في العالم مكاناً لكشف النقاب عن إصدارها الجديد الذي طال انتظاره.



من جانبها قالت كيز: «أنا متحمسة للغاية لإطلاق ألبومي الجديد «كيز» (مفاتيح) إلى العالم من هنا من دبي، بأداء خاص للغاية ضمن سلسلة «أمسيات خالدة». هذا ليست مجرد حفل موسيقي خاص، بل فعالية تُقام لليلة واحدة، والمكان المخصص لإقامتها داخل القبة الساحرة الموجودة في ساحة الوصل يمنح طاقة إيجابية لا مثيل لها. إنني أقدم موسيقى عالمية، والطريقة التي تمكنت بها من نشر ألحاني كفنانة كانت بغير حدود. إكسبو 2020 لا يعرف حدوداً، بل هو تصور لمستقبل نريد جميعاً أن نصنعه».



تحدي العوائق



يدور الألبوم الجديد لكيز – الذي يضم الأغنيات التاريخية للعلامة المميِّزة للمطربة – عن التخلي عن أي شيء يعيقك أو يعيدك للخلف وتخطي العوائق والحدود غير المرئية. فكيف تخوض المطربة هذه التجربة بنفسها؟ تقول «إنها عملية، وممارسة وشيء أتحسن فيه كثيراً». وتضيف «لهذا السبب أحب الاحتفال الذي يمثله ألبوم «كيز». إنه هذا الشغف والرغبة في فتح أبواب المجد والشهرة أمام نفسك. إنك لست مضطراً إلى التقليل من شأنك بأي حال من الأحوال، أمام أي شخص على كوكب الأرض. عليك أن تكون كما أنت تماماً. إنها قَطعاً ممارسة، على الرغم من أنني في بعض الأحيان أجيد ذلك أكثر من الآخرين. شعاري الجديد «لا شيء أكثر من اللازم». إذا أعجبك ذلك وشعرت تجاهه بالرضا، عليك أن تسمح لنفسك بأن تعيش هذا التعبير لا أن تقلق بشأنه».



وتماشياً مع موضوع «الفرص» في إكسبو 2020 دبي، تقول كيز إنها تُثمِّن كل ما يمثله هذا الموضوع: «بالنسبة لي، يتمحور هذا الموضوع حول الابتكار، وصُنع الأحلام وتحويلها إلى حقائق. هذا واحد من الأمور التي أحبها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدور الفرص أيضاً حول صُنع العالم الذي تريد العيش فيه وصُنع ما تريد تجربته لإخراج أفضل ما لديك. ويتماشى ذلك تماماً مع جوهر شخصيتي، إذْ إنني قطعت عهداً على نفسي بمواصلة الحلم بأكبر ما يمكنني أن أحلم به».



«أم مصر»



تزوجت كيز بشخص مسلم ولها ابن اسمه «إيجبت» (مصر). وتجدد الفنانة التأكيد على مشاعر الحب الحقيقي والألفة والتقارب الذي تشعر به تجاه المنطقة: «إنها ألفة محمودة. ففي كل مرة أتيتُ فيها إلى هنا، يتعلق الأمر بالتقدم وما يمكن صُنعه وابتكاره. أجد الأمر ملهماً للغاية. إنها واحد من المراكز الإبداعية الأسرع نمواً في العالم، وأتفق مع ذلك تماماً. تتمتع جميع الدول التي اجتمعت معاً في إكسبو 2020 بخلفيات ثقافية مختلفة، لكن بإمكاننا الوجود في المكان ذاته بمشاعر يسودها الحب والوئام والاحترام».



وفي لمحة مسبقة عن العرض الذي تقدمه في ساحة الوصل، تصف كيز كيف سيكون ممتعاً، معبرة عن تحمسها للأداء على هذه المساحة المتفردة: فتقول «إنها ليست مساحة طولية، بل هي مفتوحة ومرنة للغاية، أفكر حقاً في طريقة للتفاعل مع المساحة ومع الجمهور، سيكون هناك القليل من السحر والكثير من الطاقة الإبداعية على المسرح تصحب الجمهور في رحلة جميلة».



يعرض مقطع الفيديو الفني لأغنية «بيست أوف مي» من ألبومها الجديد لقطات لها مع زوجها «سويزّ بيتس» وابنيهما، وهو ما يمثل تحولاً بالنسبة للفنانة التي حافظت، إلى حد ما، على قدسية حياتها الخاصة في الأعوام العشرين الماضية.



تعبير عن النضج



تقول كيز: «أشعر بأنني لم تعد أمامي أي عوائق، وأنا فخورة حقاً بعائلتي. وأحب الطريقة التي نضجت بها كامرأة، وأحب وجودي في هذا المكان العريق والمحبوب، فما المانع من التعبير عن ذلك؟ لماذا لا نوضح أن هذا النوع من الطاقة ممكن جداً؟ نوضح أن هذا عالم يمكننا امتلاكه ورؤية يمكننا صنعها؟، لقد كتبت أغنية «بيست أوف مي» لزوجي، وقدمنا أيضاً حلقات عائلية رائعة مسلسلة من أربعة أجزاء باسم «نوتيس»؛ وهي تدور حول القبول والنمو، وتعلق الجمهور بهذه السلسلة لأننا جميعاً نتعرض لقصص ومسارات متشابهة، ولهذا السبب كان من الجيد فتح الأبواب لهذا الأمر ومشاركته مع الجمهور».



وبينما الأبواب مفتوحة أمام كيز، ومفاتيح مملكتها بين يديها، لم يعد ما يوقفها الآن؛ وتقول: «كانت لدي جولة ضخمة مقررة لكنها أُجّلَت للأسف بسبب الجائحة، ولكني سأستأنفها في صيف عام 2022، وستشمل أمريكا وأوروبا بالإضافة إلى دبي بالطبع».



تمثل كيز قدوة قوية وواسعة الانتشار للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، كما تدعمها روايتها المصوّرة للشباب التي ستصدر قريباً، «غيرل أُن فاير». ومما تكشف عن الرواية أن «الأمر يتعلق بفتاة تدعى لولو، نشأت في بروكلين، تكتشف أن لديها قوى خارقة، وهو ما يصدمها ويفاجئها، حيث يتعين عليها معرفة ما يجب فعله بها - كيفية تسخيرها ومتى تستخدمها. إنها استعارة عن قوتنا نحن الخارقة. فلدى كل منا شيء خاص يمكنه تقديمه. يتعلق الأمر بمعرفة كيفية الحصول على هذه القوى واستخدامها».



ينطلق حفل كيز اليوم 10 في العاشرة مساء في ساحة الوصل. ويُنصح الزوار الذين يرغبون في حضور الحفل بالوصول في وقت مبكر عن موعد بدئها.



ويُبثّ الحفل أيضاً على الهواء مباشرة عالمياً عبر virtualexpodubai.com، وسيكون متاحاً كذلك للمشاهدة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك تلفزيون إكسبو 2020، وعلى «يوتيوب» و«فيسبوك» و«أوكيولوس في آر».