يوم اليابان الوطني في «إكسبو» اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل اليابان بيومها الوطني اليوم، وذلك في إطار جهود إكسبو 2020 دبي المستمرة لتعزيز التنوع الثقافي للمشاركين. وتستعرض الأجندة الترفيهية الشاملة، تقاليد اليابان المتعددة والمتنوعة، في وقت يواصل الجناح الياباني جهوده الهادفة لدفع أجندته الثقافية العالمية. وسيحضر الحفل الرسمي الذي يستضيفه «إكسبو 2020 دبي» وفد من اليابان والإمارات. كما سيتم رفع العلم وإلقاء كلمات ترحيبية من قبل ممثلين من اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحتفي العروض الثقافية اليابانية بالضيوف من كل أنحاء العالم.

وسيشهد الضيوف استقبالاً استثنائياً في أجواء تحتفي بالثقافة اليابانية عبر جميع البوابات الرئيسية لمعرض إكسبو 2020 دبي. وستقود فرقة «شوتين»، فرقة طبول التايكو اليابانية الضيوف إلى عالم التقاليد الرائع في منصة 2020، بينما سيقدم طلاب من المدرسة اليابانية في دبي عرض «نانشو سوران» على إيقاع الأغنية الشعبية اليابانية «سوران بوشي» في منصة الشمس. وسيستمتع الضيوف بعروض الخط الياباني «سومي – إياند غاليكروفي» في منصة البحر، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة فنان يرسم حروفاً وصوراً على الأوراق الكبيرة باستخدام الحبر والماء، ويجمع بين الخط التقليدي المسمى «شودو» والفن الآسيوي المسمى «سوبوكو-غا». وستشهد منصة الأرض، عرضاً مذهلاً لفنون الدفاع عن النفس اليابانية «أيكيدو»، من قبل فرقة «زانشينكان أيكيدو دبي»، لمنح الضيوف رؤية نادرة لتقنية الدفاع عن النفس.

ثقافة

سيكتشف الضيوف عبر مختلف المواقع في «إكسبو 2020 دبي»، الثقافة اليابانية الفريدة والمميزة، حيث ينضم الحاضرون بالزي الرسمي من جناح اليابان إلى فناني الأداء التقليديين وعازفي طبول التايكو وفناني أيكيدو وشودو، وستعبر العروض عن الثقافة اليابانية الغنية التي ستستضيف المعرض المقبل عام 2025، في مشهد يجسد جسراً يصل العالم من دبي إلى أوساكا – كانساي في اليابان.

وستصبح الثقافة اليابانية نقطة محورية في احتفالات يوم اليابان في «إكسبو 2020 دبي». وسيختبر الضيوف مجموعة رائعة من العروض التقليدية بما في ذلك «إيكبانا» وفن تنسيق الزهور اليابانية ولعبة «غو» وهي لعبة استراتيجية تقليدية مجردة يستضيفها «ذا نيهون كي –إن». ويُعتقد أن لعبة «غو» التي تأسست منذ أكثر من 2500 عام، أقدم لعبة لوحية في العالم ومع ذلك لا تزال تحظى بشعبية حتى يومنا هذا.

سيقدم مشهد وصوت اليابان من قبل «تاكيكاوا جاكيون» و«توموي-كاي» من خلال ورش عمل متعددة تضم الموسيقى والرقص والزهور بالإضافة إلى عرض رائع للعروس اليابانية والياكوتا، وهو كيمونو صيفي.