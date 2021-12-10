تكريم «شرطة نايف» و«المرقبات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت مؤسسة وطني الإمارات شرطة دبي ممثلة في مركزي شرطة نايف والمرقبات وذلك خلال الحفل الذي أقيم بصالة المعارض بـ(إكسبو 2020 دبي).

وقال العقيد عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، إن تكريم المركزين جاء نظير الجهود الاستثنائية التي قاما بها خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني والإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا، والتي تم تطبيق أفضل الممارسات، لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة، وإدارة الحشود وإصدار تصاريح التنقل، إلى جانب دعم جهود التعقيم والجهود الطبية، وتوفير المواد الغذائية وتوفير السكن، وتأمين فتح بعض محال الصرافة، والتواصل مع السفارات عبر فريق التنسيق الدبلوماسي، والتواصل مع الفنادق، والتعامل مع الحالات الإنسانية وغيرها.