محمد بن راشد: الإمارات حريصة على تنمية الشراكة مع أوزبكستان

المصدر: دبي - البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته لجناح جمهورية أوزبكستان في إكسبو 2020 دبي، ساردور أومور زاكوف، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، حيث أشاد سموه بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في كافة القطاعات، مؤكداً سموه أنها تُعد شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى، وتجمعهما علاقات تعاون متميزة في عدد من القطاعات والأنشطة ذات الأولوية ضمن اهتمامات البلدين، لافتاً سموه إلى حرص دولة الإمارات على تنمية هذه الشراكة إلى مستويات أعلى وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة تخدم خطط التنمية المستقبلية في البلدين.

سموه خلال لقائه الوزير الأوزبكي





وقد شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان، خلال اللقاء، توقيع اتفاقية بشأن الجواز اللوجستي بين جمهورية أوزبكستان ومجموعة «دي بي ورلد»، وقعها سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، ومن الجانب الأوزبكي شوخرات فافاييف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان.

سموه يستمع إلى شرح ساردور زاكوف خلال الجولة





وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح جمهورية أوزبكستان المقام في منطقة الاستدامة تحت شعار «تخطيط المسار المستقبلي»، حيث يستعرض الجناح ماضي أوزبكستان الذي يحمل ثقافتها وتاريخها العريق، واكتشافات الماضي على طول طريق الحرير الذي ساهم في وصول أوزبكستان الحديثة لما هي عليه اليوم، كما استمع سموه إلى شرح حول أهم الصناعات الرائدة، والتقنيات الناشئة والابتكارات والحلول المستدامة التي تقدمها جمهورية أوزبكستان للمستقبل.

نائب رئيس الدولة خلال جولة بالجناح الأوزبكي بحضور أحمد بن محمد ومحمد القرقاوي وطارش المنصوري وهلال المري و ساردور زاكوف





من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء الأوزبكي خلال اللقاء بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضمن مختلف القطاعات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منوهاً بالعلاقات الراسخة التي تجمع جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تمثّل نموذجاً عالمياً للشراكات بين الدول لتحقيق التنمية المشتركة.

سلطان بن سليم وشوخرات فافاييف خلال توقيع الاتفاقية

الجناح الأوزبكي يمزج بين الماضي والحاضر





رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين.