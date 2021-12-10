بيل غيتس يزور المعرض.. «إكسبو» يتعاون لدعم المبتكرين أصحاب الطموح مجتمعياً

المصدر: دبي - وام

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استقبلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، في موقع الحدث الدولي، بيل غيتس، الملياردير الأمريكي والشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا مايكروسوفت.

وتكتسب زيارة بيل غيتس إلى «إكسبو 2020 دبي» أهمية خاصة، حيث يتعاون «إكسبو 2020 دبي» مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، من أجل دعم المبتكرين على المستوى المجتمعي ممن يملكون الطموح لتحسين حياة الأفراد، الذين يعيشون في مجموعة متنوعة من البيئات الإنسانية المعقدة أو الهشة أو المهمشة.



وبدأ غيتس زيارته لـ«إكسبو 2020 دبي» بلقاء ثنائي مع معالي ريم الهاشمي، قبل أن يزورا جناح إكسبو لايف، الذي يتعاون بشكل مباشر مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، حيث تعرف غيتس على أبرز الابتكارات التي يدعمها البرنامج في أنحاء العالم، بهدف تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على عالمنا.



وتعرف غيتس خلال جولته في جناح إكسبو لايف على عدد من المشروعات، وبينها آيدياباتيك، وهي مبادرة غير مكلفة طورتها كيتي لياو من المملكة المتحدة، من أجل حفظ اللقاحات والأدوية المهمة في حالة جيدة خلال الرحلات الطويلة إلى مناطق نائية.



وأثار إعجاب غيتس أيضاً مشروع ديزرت كنترول، وهي تكنولوجيا جديدة من النرويج تهدف للمساعدة في صنع ثورة زراعية للمناطق القاحلة. وتعرّف غيتس على كيفية تحويل هذه التكنولوجيا التربة الضعيفة إلى أرض خصبة بسرعة ودون استهلاك كميات كبيرة من المياه.



وتوجه غيتس بعد ذلك إلى جناح الاستدامة، الذي يمثل نموذجاً للمباني المستدامة، التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال اعتماده على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.



وتحدث غيتس لقناة إكسبو التلفزيونية، حيث حثّ العالم على الإسراع بتنفيذ التعهدات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع تبقي ثماني سنوات فقط على هذه النقطة المهمة.



وقال غيتس: إن العالم مطالب بالتحرك خلال السنوات المقبلة للوفاء بتعهدات أهداف التنمية المستدامة الـ 17، التي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية عام 2015، وبدأ التطبيق في يناير 2016.



وتنطلق أهداف التنمية المستدامة من الأهداف الإنمائية للألفيّة، والتي تسعى إلى إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال بحلول عام 2015.