محمد بن راشد يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في جناح جمهورية روسيا الاتحادية في إكسبو 2020 دبي، معالي فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، حيث تناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تحظى بدعم قيادتي البلدين في شتى القطاعات.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على عمق الشراكة الإماراتية الروسية الممتدة منذ عقود والمبنية على تاريخ طويل من المصالح المشتركة والتعاون البنّاء بين البلدين الصديقين ضمن مختلف القطاعات، مُشيداً سموه بالمشاركة الروسية في معرض إكسبو 2020 دبي، وما يضمه جناحها من معروضات وأفكار تلخص رؤية جمهورية روسيا الاتحادية نحو المستقبل تحت شعار "العقل الإبداعي - تحديد المستقبل".

واطلع سموه خلال الجولة على ما يتضمنه الجناح الروسي من محتوى يجمع بين الطابع الترويجي للفرص الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالتراث والثقافة الروسية، إضافة إلى عرضه للإنجازات الروسية المتميزة في مجالات الصناعة، والعلوم، والتكنولوجيا، والبيئة، والتنمية المستدامة.

من جانبها أعربت رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية عن تقديرها لمستوى العلاقات الروسية الإماراتية وما وصلت إليه من تطور خلال الخمسين عاماً الماضية، ما يؤكد رغبة الدولتين في تطوير التعاون بينهما وسعيهما إلى التكامل في شتى المجالات.

- شريك رئيسي

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لجناح جمهورية أوزبكستان في إكسبو 2020 دبي، ساردور أومور زاكوف، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، حيث أشاد سموه بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في كافة القطاعات، مؤكداً سموه على أنها تُعّد شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى، وتجمعهما علاقات تعاون متميزة في عدد من القطاعات والأنشطة ذات الأولوية ضمن اهتمامات البلدين، لافتاً سموه إلى حرص دولة الإمارات على تنمية هذه الشراكة إلى مستويات أعلى وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة تخدم خطط التنمية المستقبلية في البلدين.

وقد شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان، خلال اللقاء، توقيع اتفاقية بشأن الجواز اللوجستي بين جمهورية أوزبكستان ومجموعة "دي بي ورلد"، وقعها سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، ومن الجانب الاوزبكي سعادة شوخرات فافاييف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح جمهورية أوزبكستان المقام في منطقة الاستدامة تحت شعار " تخطيط المسار المستقبلي"، حيث يستعرض الجناح ماضي أوزبكستان الذي يحمل ثقافتها وتاريخها العريق، واكتشافات الماضي على طول طريق الحرير الذي ساهم في وصول أوزبكستان الحديثة لما هي عليه اليوم، كما استمع سموه إلى شرح حول أهم الصناعات الرائدة، والتقنيات الناشئة والابتكارات والحلول المستدامة التي تقدمها جمهورية أوزبكستان للمستقبل.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء الأوزبكي خلال اللقاء بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضمن مختلف القطاعات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، منوهاً بالعلاقات الراسخة التي تجمع جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تمثّل نموذجاً عالمياً للشراكات بين الدول لتحقيق التنمية المشتركة.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، و سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام ، وعدد من كبار المسؤولين.