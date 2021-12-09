هندوراس تحتفي بيومها الوطني في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت هندوراس بيومها الوطني في إكسبو 2020، اليوم، عبر مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، بدأت بمراسم رفع العلم والنشيد الوطني الهندوراسي والإماراتي في ساحة الوصل، تبعها عروض حية وتقديم أطعمة تقليدية في جناح هندوراس، وأماكن مختلفة من موقع الحدث الدولي.



وقد استقبل نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام إكسبو 2020 دبي، نيكول ماردير، وزيرة السياحة والمفوض العام لجمهورية هندوراس لدى إكسبو 2020 دبي، التي رافقتها الأمينة التنفيذية للمجلس الوطني الهندوراسي الاستثمارات جاكيلين فوغليا.



وأكد نجيب محمد العلي في كلمته: «يسلط جناح هندوراس في إكسبو 2020 دبي الضوء على دولة ذات ثقافة رائعة وتراث أثري وتنوع حيوي، تملك بالطبع أيضاً بعض الكنوز الطبيعية الأكثر روعة في العالم. سيتمكن زوار الجناح من مشاهدة المعارض التي تقدم مدن هندوراس وشواطئها وعروضها المتعلقة بالرياضة ووجهاتها السياحية لمحبي المغامرة، فضلاً عن استكشافهم العديد من الفرص التي توفرها البلاد في قطاعاتها الاستراتيجية مثل المنسوجات والملابس والتصنيع الخفيف والأعمال الزراعية».



شكر وتقدير



وقدمت نيكول ماردير، وزيرة السياحة والمفوض العام لجمهورية هندوراس لدى إكسبو 2020 دبي، شكرها للقيادة الإماراتية على مساعدة دولتها لإتاحة الفرصة لها لمشاركتها في إكسبو 2020، واصفة هندوراس بأنها «أرض الفرص» للاستثمار والسياحة والتنمية.



وقال نيكول ماردير: «وجود هندوراس في إكسبو 2020 دبي يعني الكثير لنا. إنها فرصة ليس فقط للتعلم وتجربة ما تقوم به البلدان الأخرى من أجل حاضر ومستقبل كوكبنا، ولكن أيضاً لنظهر لجميع زوارنا كيف ترتبط هندوراس بالعالم».



وأضافت: «أود أن أهنئ معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، على تنظيم هذا الحدث الرائع، حيث يجتمع الابتكار والتكنولوجيا والهندسة المعمارية والفن لإيجاد السيناريو المثالي للعالم للالتقاء والتواصل مرة أخرى بعد وباء غير واقعنا بشكل مدمر».



مغامرات



وفي جناح هندوراس، الواقع في منطقة الفرص، يمكن للزوار تعلّم المزيد عن معالم البلد، والشواطئ، والطبيعة، وفرص خوض المغامرات في هندوراس، ويمكن للزوار أيضاً استكشاف تقاليد الدولة الغنية، وأطعمتها، ووجهاتها السياحية، وتنوعها الحيوي.



الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي هي أوقات للاحتفاء بكلٍ من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، حيث يُسلط الضوء على ثقافاتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد ستة أشهر.