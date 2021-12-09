تقنية عالمية لتعقيم أسطول «إسعاف دبي» في إكسبو

المصدر: دبي - وام

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اعتمدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقنية تعقيم عالمية، لتطهير مركباتها ومسعفيها العاملين خلال معرض «إكسبو 2020 دبي» بهدف الوقاية من الفيروسات والميكروبات المختلفة، وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المؤسسة تطبق خطة تطهير متكاملة لمركباتها تضمن القضاء على الفيروسات داخلها وتضمن سلامة المرضى والمسعفين من خطر العدوى والأمراض المعدية.



وذكر أن المؤسسة اعتمدت تقنية «مايكروسيف» الأمريكية التي أثبتت كفاءتها في القضاء على الفيروسات والميكروبات بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن التقنية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وعلامة المطابقة الأوروبية وإدارة السلع الدوائية والعلاجية بأستراليا.



وأكد أن حرص المؤسسة منذ بداية جائحة فيروس «كورونا»على استخدام معدات للتعقيم تضمن سلامة المسعفين والمرضى من خطر الجائحة من بينها أدوات تعقيم سريعة تطهر المركبات الإسعافية خلال ثوان معدودة.



ولفت إلى أن المؤسسة خصصت أكثر من 25 مركبة إسعافية من مختلف الأحجام والتخصصات لتقديم الخدمات السريعة لزوار معرض «إكسبو 2020 دبي» واعتمدت تقنية التعقيم الأمريكية «مايكروسيف» لتطهير المركبات ومحطات الإسعاف والمسعفين بالمعرض كونها تقنية ثبتت كفاءتها في القضاء على أي فيروسات داخل المركبة.



مياه نقية



وذكر بن دراي أن التقنية المستخدمة هي الأحدث والأقوى عالمياً وتتميز بأن معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد بنسبة 99.9%، كما أنها خالية من الكحول والمواد الكيميائية ما يجعلها الخيار الأمثل لتعقيم مركبات الإسعاف والمسعفين دون التسبب بأي أضرار للحالات المنقولة بالإسعاف فضلاً عن محافظتها على سلامة المعدات الطبية المختلفة من خطورة التلف.



من جانبها قالت صفا القدومي مدير عام «مايكروسيف جروب» إن المجموعة تتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف منذ عدة سنوات للإسهام في حماية المسعفين والمرضى من خطر الفيروسات المختلفة.