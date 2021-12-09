أناشيد ورقصات في احتفالات بالاو بعيدها الوطني في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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شارك سورانجيل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، في احتفالات بلاده بيومها الوطني، في ساحة الوصل بـ «إكسبو 2020 دبي»، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ورحب فخامة رئيس بالاو، بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، والحضور، في احتفال البلد الصغير، الذي لا تزيد مساحته على 459 كيلومتراً مربعاً، ويسكنه قرابة 20 ألف نسمة، والذي شهد أناشيد تراثية، ورقصات شعبية معبرة عن ثقافة دولة بالاو.



وأشار رئيس جمهورية بالاو، إلى العلاقات المتينة والمشتركة بين بالاو والإمارات، قائلاً: «تشترك بالاو ودولة الإمارات في إرث طويل، يشمل صنوفاً من التراث البحري القوي، الذي يعود لقرون خلت. إن تاريخ كل من بلدينا، يظهر أن بوسعنا تحقيق الازدهار، من خلال التواصل ومشاركة الموارد».



وأضاف: «يعتمد كل من بلدينا بشدة على البحر، في كثير من صنوف الحياة، كمورد للرزق وللتنقل، وللسياحة، ولأوجه التنمية الاقتصادية الأخرى. لهذا السبب، نؤمن بحماية المحيطات حول العالم، وبإدارة حسنة للموارد المتوفرة بها».



تحديات



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «تُدرك بالاو، وتعي جيداً، مدى أهمية تواصلها مع العالم، ولا سيما بالنسبة للدول الجُزرية، التي تواجه تحديات مختلفة في الوقت الحالي، وتستعرض بالاو في جناحها في إكسبو 2020، نموذجاً يُحتذى لمعالجة هذه التحديات والتغلب عليها».



وأضاف: «تتمتع بالاو أيضاً بالمعرفة التي يمكن أن تتشاركها مع العالم، في ما يتعلق بقيود التنقل، مستعينة في ذلك بجناحها، فضلاً عن تواصلها مع الدول المشاركة، والأطراف المعنية الأخرى، التي تعمل على الابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. ويترك جناح بالاو لدى زواره، فكرة سديدة ورؤية حصيفة، عما يطرحه بعزم وإصرار شديدين، لاستكشاف الجزيرة، واكتساب مزيد من التقدير لثقافة هذا البلد».



وأعقب مراسم رفع العلم، والخطابات الرسمية، عرض لرقصات تقليدية، قدمتها فرقة من الفتيات بأزياء محلية زاهية، تعكس بوضوح، الطبيعة البحرية للبلد المكون من مئات الجزر.



رقصات وأناشيد



ورقصت الفتيات العشر دون موسيقى، وأنشدن بلغة محلية، أناشيد تحكي قصصاً عن عادات بالاو وتقاليدها. وكان أهمها عرض «ديلال نغلويك» أو «أم جميع الرقصات»، وهو روتين مقدس، يتناقل من جيل إلى جيل.



واصطحب فخامة الرئيس سورانجيل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إلى جناح بالاو في منطقة التنقل، حيث تعرف إلى محتويات الجناح، واستعرض الإمكانات السياحية والبحرية الكبيرة لهذا البلد الغني الصغير.



وتضم الدولة الواقعة في شمال المحيط الهادئ، أكثر من 300 جزيرة بركانية ومرجانية، ويمكن للزوار استكشاف غاباتها المورقة، وشواطئها الرملية البيضاء.



والأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي، هي أوقات للاحتفاء بكلٍ من مشاركينا الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، حيث يُسلَّط الضوء على ثقافاتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم. ويضم كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية، مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها خطابات وعروض ثقافية.