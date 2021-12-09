«استشراف المستقبل» يطلق لعبة «المستقبل +50» من إكسبو

المصدر: دبي - وام

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أطلق مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، وضمن فعاليات «أسبوع المستقبل»، بجناح وزارة الداخلية «جناح فزعة»، بإكسبو 2020 دبي، لعبة «المستقبل +50»، الهادفة إلى قياس مستوى المهارات الفكرية في مفاهيم استشراف المستقبل لدى المشاركين فيها، من خلال مجموعة من الأسئلة المُعدة خصيصاً، بإشراف مختصين في هذا المجال.



وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، أن اللعبة الفكرية تهدف إلى نشر ثقافة وتوعية مفاهيم استشراف المستقبل، كما أنها تواكب تحقيق التكامل بين محاور التميز والتخطيط الاستراتيجي والابتكار واستشراف المستقبل، في العديد من البرامج والابتكارات التي ينفذها مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، مبيناً أن اللعبة تواكب التوجهات الحكومية في العمل على تعزيز مفاهيم استشراف المستقبل.



مستويان

وحول محتويات اللعبة، أكد العميد بن سلطان، أنها تتكون من مستويين، مبتدئ ومتقدم، مبيناً أن المستوى المبتدئ، يهدف إلى ترسيخ مفهوم استشراف المستقبل لدى المشاركين من الفئات العمرية الأقل من 15 عاماً، وتثقيفهم بأهمية دراسة الماضي والحاضر، لتوقع نتائج المستقبل.



أما المستوى المتقدم، فأكد العميد بن سلطان، أنه مخصص للفئة العمرية التي تزيد على 15 عاماً، حيث يخضع لمجموعة متنوعة من الاختبارات ذات العلاقة بالذاكرة، وحفظ تطابق الصور وغيرها، فيما تتناول موضوعات وأسئلة اللعبة، مجالات العمل الشرطي.



وأضاف أن المركز أطلق خلال أسبوع المستقبل، 3 مشاريع تقنية، منها منصة شرطة دبي للمستقبل، ولعبة المحاكاة، وبرنامج دعم القرار الذكي SDSS.