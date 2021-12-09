رسالة إيفا لونغوريا للعالم تخرج من دبي

المصدر: دبي - البيان

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وجهت الممثلة والمنتجة والمخرجة والناشطة وصاحبة الأعمال الخيرية، إيفا لونغوريا، نصائحها للنساء، من إكسبو 2020 دبي، بشأن كيفية التعامل مع قضية عالمية، وهي التحرش في الشوارع. وكانت النجمة ضيفة خاصة في برنامج التدريب العالمي «ستاند أب أغينست ستريت هارَسمنت» للوقوف في مواجهة التحرش في الشوارع، الذي تقدمه شركة لوريال بالتعاون مع منظمة هولاباك، وهي منظمة غير حكومية مشهورة ورائدة عالمياً في الحركة الهادفة إلى إنهاء التحرش.



إيفا لونغوريا، المتحدثة باسم لويال باريس، هي أيضاً شخصية رئيسية في حركة «مي تو»، حيث تدعو النساء للتحدث عن التحرش، وهي الرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج «أنبيليفيبُل إنترتينمانت»، التي تركز على إنشاء محتوى يدور حول قصص المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً.



التقى فريق خدمة أخبار إكسبو بالنجمة بعد الفعالية، التي حضرها قادة فكر، وفاعلون، ووسائل إعلام، ومؤثرون، وجاء الحوار التالي:



- ما هي انطباعاتك الأولى عن إكسبو 2020 دبي؟



يُقام إكسبو 2020 في دبي، لذلك توقعت شيئاً عظيماً وبالفعل تحقق ذلك. لم أتوقع أقل من ذلك من هذه المدينة في هذا البلد الرائع. فقد كان كل ما هو معروض رائعاً، وجميلاً، وشاملاً، واحتفالياً بالعالم الذي نعيش فيه، وهو ما يذكرنا حقاً بأننا نعيش في مجتمع عالمي.



نجاح باهر



هل يمكنك شرح دورك اليوم في إكسبو 2020 دبي؟



أنا هنا مع لوريال باريس لتقديم برنامج «ستاند أب أغينست ستريت هارَسمنت» للوقوف في مواجهة التحرش في الشوارع للنساء في جميع أنحاء العالم. لقد حقق نجاحاً باهراً، وأفخر جداً بوجودي هنا على هذه المنصّة العالمية، لرفع الوعي بشأن هذه القضية.



بروح من التفاؤل، يجمع إكسبو 2020 أكثر من 200 جهة مُشاركة، تضم 192 دولة. في رأيك، ما مدى أهمية استضافة هذه الفعالية هنا؟



أعتقد أنه من المهم جداً لجميع العلامات التجارية العالمية، مثل لوريال باريس أن تكون موجودة في مكان عالمي، خاصة مع حملة «ستاند أب» هذه، فمن المهم أن نستخدم منصّة عالمية لإنشاء وعي عالمي.



هل يمكنك إخبارنا المزيد عن الحملة؟



أطلقت لوريال باريس دراسة دولية وجدت أن القضية الأولى التي تواجهها النساء على مستوى العالم هي التحرش في الشارع. بالنسبة للنساء في أي مكان، التحرش في الشارع مشكلة، بغض النظر عن جنسياتهن، أو ثقافتهن، أو مكان معيشتهن. لذلك اشتركت «لوريال باريس» مع منظمة تُدعى «هولاباك» لوضع برنامج تدريبي لمساعدة المتفرجين على التدخل بطريقة آمنة وفعّالة.



ما النصيحة التي تقدميها بشأن أفضل طريقة للتصرف عند مشاهدة التحرش في الشارع؟



يرتكز برنامج «ستاند أب» على منهجية الخمسة أفعال «فايف ديز»، وهي الإلهاء، والتفويض، والتوثيق، والتأخير، والتوجيه، وهي خمسة أفعال بسيطة يمكنها مساعدة أي شخص في التدخل بأمان، سواء كان شاهداً أو ضحية للتحرش في الشارع.



بالنسبة «للإلهاء»، إذا رأيت امرأة تتعرض للتحرش، يمكنك التوجه إليها وقول: «مرحباً، هل يمكنكِ توجيهي للوصول إلى جهة ما؟» أو «لم أركِ منذ أيام المدرسة. كيف حالكِ؟ هل أنتِ مستعدة للخروج من هنا؟» فأنت فقط تعمل على تشتيت الانتباه في هذا الموقف وتساعدها على الخروج منه. أما بالنسبة «للتأخير»، فيمكنك أن تتوجه إليهن بعد الحادث وتقول: «هل أنتِ بخير؟ رأيت ما حدث». يمكنك «توثيق» الحادث باستخدام الفيديو، وتقديم هذا الفيديو إلى الشخص الذي تعرض للتحرش. يوجد العديد من الطرق التي يمكنك المساعدة بها، مثل «التفويض» عبر طلب تدخل شخص ذي سلطة.



تعايش



يدور إكسبو 2020 حول موضوع التعايش، برأيك ما أهمية هذه الفعالية التدريبية «ستاند أب» للحاضرين اليوم؟



هذا التدريب للجميع، وليس فقط للأشخاص الحاضرين. هذا له تأثير مضاعف حقاً. فكل شخص هنا سيأخذ هذه المعلومة، وينقلها إلى صديقاته، وأمه، وأخواته. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني standup-international.com، والحصول على التدريب بنفسك.