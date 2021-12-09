إكسبو 2020 دبي ينظم فعالية «ووك ذا توك»

المصدر: دبي - البيان

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يُنظّم «إكسبو 2020 دبي» فعالية «ووك ذا توك»، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، احتفاء بالعاملين في الصفوف الأمامية لقطاع الرعاية الصحية.

تنطلق الفعالية يوم 12 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، الذي أطلقته الأمم المتحدة، وسيلقي الكلمات الافتتاحية، عدد من مسؤولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وممثلي منظمة الصحة العالمية.

وتقام الفعالية بالتعاون بين إكسبو 2020 دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بهدف جمع العاملين في الصفوف الأمامية من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات مع عائلاتهم، للتأكيد على ضرورة حصول الجميع على الرعاية الصحية عندما يحتاجونها.

وسيكون العاملون في قطاع الرعاية الصحية، مدعوين لارتداء معاطفهم البيضاء، وملابسهم الطبية، أثناء المشاركة في الفعالية. وستكون الوفود من أجنحة الدول، مُرحباً بها أيضاً للانضمام إلى المسيرة، والتلويح بأعلام بلدانهم.

تنطلق نسخة إكسبو 2020 من مسيرة «ووك ذا توك: تحدي الصحة للجميع»، الساعة 09:30 بتوقيت دولة الإمارات، عند مدخل جناح التنقل، والجميع من مختلف الأعمار والقدرات، مُرحب بهم للمشاركة بالمشي، أو الهرولة، أو الرقص، أو التحرك كيفما يريدون.

أُعلن اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، يوماً عالمياً رسمياً في الأمم المتحدة عام 2018، ونظمت منظمة الصحة العالمية، أولى فعاليات «ووك ذا توك» في جنيف، تلتها فعالية مماثلة في سنترال بارك في مدينة نيويورك، في عام 2019.