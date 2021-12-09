غرفة عجمان تستعرض مشاريعها وإنجازاتها بـ«إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماع مجلس الإدارة الرابع في معرض «إكسبو 2020 دبي» انطلاقاً من حرص الغرفة على تعزيز مشاركتها وحضورها في معرض إكسبو لما يمثله من منصة عالمية للإرتقاء بكافة القطاعات، ودوره في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي وزيادة انتعاشه عبر مناقشة واقع الاقتصاد واستشراف مستقبله في حضور أكثر من 190 دولة وتنظيم فعاليات اقتصادية عالمية متخصصة على مدار 180 يوماً.

وأكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أن دولة الإمارات بتنظيمها لـ«إكسبو 2020 دبي» وجهت رسالة لدول العالم على بدء مرحلة جديدة من التعافي على كافة الأصعدة، والقدرة على تطويع التحديات لفرص، ليوفر إكسبو منصة لتعزيز وزيادة التعاون الفعال بين دول العالم.

حضر الاجتماع سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي المدير العام، وتم الإطلاع على مشاريع ومنجزات غرفة عجمان للعام 2021 ومناقشة خطة العمل المستقبلية.

واطلع الحضور على محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام 2021، واعتماد التوصيات المرفوعة من لجنة الموارد البشرية والمالية والإطلاع على المركز المالي للغرفة خلال العام 2021، كما وقف الاجتماع على آخر مستجدات سير العمل على مشاريع الغرفة واعتمد مجلس الإدارة الميزانية التقديرية للغرفة لعام 2022.

وتناول الحضور الخطة الاستراتيجية لغرفة عجمان 2022 ـ 2026، وتقرير سير العمل في مركز عجمان لريادة الأعمال والخطة المستقبلية للمركز وما يوفره من خدمات موجهة لمجتمع الأعمال ومنصة مستدامة لرواد ورائدات الأعمال عبر تنظيم العديد من المعارض والفعاليات وعلى رأسها المعرض الدائم في مقر المركز والذي يضم 64 محلاً، إلى جانب ما يوفره المبنى من مساحات إدارية وقاعات متنوعة لورش التدريب والمؤتمرات لأصحاب الشركات والمصانع.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول مشاركة غرفة عجمان في إكسبو 2020 دبي والجهود المبذولة لإتاحة الفرصة لأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص للإستفادة من الحدث العالمي عبر حضور الفعاليات والمناسبات الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية التنافسية لإمارة عجمان، وتعزيز أواصر التعاون المشترك وإبرام الشراكات مع كافة الأطراف المعنية من مختلف الدول.