باراغواي تستضيف مؤتمراً للتجارة والاستثمار في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي – البيان

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استضافت باراغواي، البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، مؤتمراً للتجارة والاستثمار في «إكسبو 2020 دبي»، وذلك كجزء من تركيز البلاد الاستراتيجي على الارتقاء بعلاقاتها التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقطاب الاستثمارات الواردة وفتح أسواقها أمام المستثمرين من الإمارات والمنطقة.

وشارك في المؤتمر كل من السفيرة إيستيفانيا لاتيرزا، المديرة الوطنية لشبكة الاستثمارات والصادرات «ريدكس» لدى جمهورية باراغواي، إلى جانب فيديريكو سوسا أوتيرو، مدير استقطاب الاستثمارات في الشبكة، و«خوسيه أغيرو أفيلا»، المفوض العام لجناح جمهورية باراغواي في «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهدف المؤتمر إلى الترويج لباراغواي بوصفها أرض الفرص الاستثمارية والشريك الاستراتيجي المحتمل للمستثمرين. وقال «خوسيه أغيرا أفيلا»، المفوض العام لجناح باراغواي في «إكسبو 2020 دبي»: «نسعى لتسليط الضوء على موقع باراغواي الاستراتيجي، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التجارة ودعم شراكتنا مع دولة الإمارات بصفة خاصة، فضلاً عن زيادة الفرص أمامنا للتعاون مع دول أخرى مشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي».

بيئة

وفي كلمتها، قالت السفيرة «إيستيفانيا لاتيرزا»، المديرة الوطنية لشبكة الاستثمارات والصادرات «ريدكس»: «تتمتع باراغواي ببيئة صديقة للأعمال وجودة حياة رائعة للمستثمرين الذين يقررون العيش أو زيارة البلاد. توفر باراغواي باقة من الفرص، سواء لغرض الترفيه أو مزاولة الأنشطة التجارية».

وأضافت: «تمتلك البلاد موقعاً متميزاً في ظل التقاء نهرين هامين على أراضيها، وكذلك نظراً لموقعها المركزي بين محيطين، مما يمنحها وصولاً إلى أهم الموانىء والأسواق في المنطقة، كالبرازيل والأرجنتين. وتتمتع باراغواي أيضاً بموارد بشرية شابة ذات مهارات تنافسية».

واستطلعت هذه الفعالية أيضاً أوضاع الأسواق إلى جانب دراسة إمكانية تطوير قنوات توزيع جديدة للمنتجات والخدمات الباراغوانية. ومن المتوقع كذلك أن يشكل المؤتمر بوابة لباراغواي لاستكشاف مستثمرين محتملين لتعزيز الاستثمارات الواردة، وبناء علاقات جديدة، بالإضافة إلى السعي لاجتذاب تدفقات رأسمالية جديدة لدعم النمو الاقتصادي لديها.

وتشارك باراغواي في معرض «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «خلق فرص للنمو المستدام»، مع التركيز على ربط المياه والطاقة المتجددة والتنقل. وتتمثل صادرات باراغواي الرئيسية في الغذاء والطاقة الكهرومائية، فيما تعتبر البلاد واحدة من أكبر الدول المصدّرة لفول الصويا على مستوى العالم.

وتتطلع باراغواي في إكسبو دبي، التي صُنّفت على أنها «أسعد مكان في العالم»، إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والإمكانات الاستراتيجية للمياه في توليد الطاقة المتجددة.