«غوجارات» الهندية.. استثمارات عالميّة من جناح الهند

المصدر: دبي – البيان

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زار رئيس وزراء ولاية غوجارات بوبندرا باتيل جناح الهند في معرض «إكسبو 2020 دبي» وقدم عرضاً قوياً للمستثمرين العالميين للاستفادة من سهولة ممارسة الأعمال في الولاية، والسياسات المواتية، والمنظومة الصناعيّة القويّة والبنية التحتيّة المستقبليّة.

يترأس رئيس الوزراء وفداً رفيع المستوى إلى دولة الإمارات العربية المتحدّة للترويج لـ«قمة غوجارات النابضة بالحياة العالمية 2022» المقرّر عقدها في شهر يناير.

تشكّل الزيارة جزءاً من خطط الولاية للتواصل مع مجتمع المستثمرين العالميين وممثلي الحكومات ورؤساء الشركات وغرف التجارة والصناعة والترويج للنسخة العاشرة من «قمة غوجارات النابضة بالحياة العالمية 2022». سيقوم شري باتيل، إلى جانب مسؤولين آخرين، بعرض الفرص التجارية الهائلة التي توفرها الدولة.

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وفي حديثه في معرض زيارته لجناح الهند، قال رئيس الوزراء: «في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على استقلال الهند، يتم تنظيم عرض خاص في معرض إكسبو دبي. يظهَر تقدّم الهند في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والنمو الصناعي والزراعة وعلوم الفضاء».

وأضاف: «نحن مسرورون للغاية لتألّق صورة الهند الجديدة على منصّة دوليّة مثل معرض دبي إكسبو، فرئيس الوزراء الموقر شري ناريندرا مودي يدفع الهند لوضع معايير جديدة للتنمية والتقدّم. إنني مذهول حقاً بتأمّل جناح الهند في هذا المعرض».

وفقاً لتقارير الصناعة، تلقّت ولاية غوجارات أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند للسنة المالية 2021، حيث بلغ 22 مليار دولار أمريكي، أيّ ما يمثّل 37 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البلاد. غوجارات ولاية رائدة في مجال الكيماويات والبتروكيماويات، والأدوية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، وقطع غيار السيارات والسيارات، والمنسوجات من بين قطاعات أخرى، وهي تقدّم 17 في المائة من الناتج الصناعي الهندي حيث يوجد 11 في المائة من مصانع البلاد في تلك المنطقة.