أجهزة «تيترا» لتأمين «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

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نشرت شركة «إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»، الشركة الخاصة التابعة لـ «مؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء»، أحدث حلول الاتصال المخصصة للمهام الحرجة في إكسبو 2020، كما قامت بتأسيس مركز متكامل لإدارة العمليات بالموقع.

وحرصت الشركة على تزويد أفراد الأمن بالموقع، بآلاف الوحدات من الأجهزة اللاسلكية المحمولة، وأجهزة «دابات» الهجينة، التي يتم تشغيلها باستخدام شبكتي «التيترا» والـ «إل-تي-إي»، والتي طورتها شركة «إيرباص»، وذلك في إطار جهودها لتوفير أعلى مستوى من الأمن والأمان، طوال فترة انعقاد هذا الحدث العالمي الاستثنائي.

ومن خلال أجهزة الاتصالات الرقمية المتطورة، تتمكن جميع الجهات المسؤولة عن تأمين الموقع من التواصل مع أفرادها بشكل آمن وفعَّال، بما في ذلك شرطة دبي، وفرق الدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفرق إدارة الموقع والأمن في إكسبو. وفي الوقت نفسه، تسمح خاصية «التواصل الجماعي»، في تلك الأجهزة، للجهات الأمنية المختلفة، بالتواصل والتنسيق في ما بينها بشكل أسرع، لضمان أعلى مستوى من الكفاءة في إدارة العمليات اليومية والحالات الطارئة.

وفضلاً عن توفير تغطية أوسع نطاقاً للموقع، الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلومترات، فقد تم تزويد هذه الأجهزة بخصائص فائقة الدقة، لضمان جودة الصوت، وإرسال رسائل الوسائط المتعددة، وتبادل الفيديو المباشر، ما يتيح لأفراد الأمن التواصل مع بعضهم البعض بشكل سريع وفعَّال، أياً كان موقعهم بالمعرض.

وكذلك، أنشأت إشارة مركز خدمة متخصص في معرض إكسبو، لتقديم الدعم لجميع مستخدمي شبكة «التيترا»، وحل التعاون الحديث «تاكتيلون آغنت»، الذي يعمل بشبكة نداء للجيل الرابع، حيث يقع في الجهة الخلفية من المكتب الرئيس لمعرض إكسبو 2020، بمحاذاة مركز العمليات الرئيس، وقد تم تزويد مركز الخدمة بفريق من المحترفين، وهم على أهبة الاستعداد لبرمجة أجهزة الراديو، وإعادة برمجتها وإصلاحها في الموقع، وكذلك المساعدة في تلبية الاحتياجات الأخرى المرتبطة باستخدام الأجهزة.

كما قامت إشارة بتركيب وحدتي تعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية في جميع أنحاء موقع إكسبو، وفقاً للمعايير الإماراتية لمكافحة كوفيد 19.

وبالإضافة لإقامة مركز خدمات بالموقع، يعمل طوال ساعات العمل الرسمية لمعرض «إكسبو»، حرصت «إشارة» أيضاً، على إتاحة فريق متخصص للدعم الفني في كل منطقة من المناطق الرئيسة الثلاث، التي يتألف منها المعرض، وهي الاستدامة والفرص والتنقل، لضمان توفير الدعم المطلوب للمستخدمين في أي وقت.

تدابير

وفي معرض تعليقه على دور إشارة في إكسبو 2020، قال علي بحلوق، المدير العام لشركة إشارة للاتصالات والحلول الامنية: «إن الأمن أمر بالغ الأهمية لأي فعالية أو حدث كبير، مثل إكسبو، وقد قمنا باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع زوار إكسبو والمشاركين فيه، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للمساعدة في الحفاظ على النظام في موقع المعرض العالمي الكبير. ويتمثل هدفنا بتوفير حلول للاتصالات لكافة الجهات الأمنية العاملة في إكسبو 2020، إضافة إلى المساعدة في حماية وتعزيز تجربة الجمهور».

وأضاف بحلوق: «»بصفتنا مزودا رسميا لأمن الاتصالات بمعرض إكسبو 2020، فإننا نسهم في ربط المختصين في مجالات السلامة والأمن، وتمكينهم من الاستجابة بسرعة، وفي الوقت الأمثل، لأي سيناريو محتمل. وهناك موظفون متواجدون في الموقع على مدار الساعة لمعالجة أي خلل قد يحدث أثناء العمليات اليومية الروتينية. ونسعى من خلال ما نقوم به من جهود لتأكيد التزامنا بنجاح إكسبو 2020«.

وفي مطلع 2020، وقع الاختيار على»إشارة «لتصبح المزود الرسمي لأمن الاتصالات لمعرض»إكسبو«، وذلك باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول الأمنية والاتصالات السلكية واللاسلكية (بما في ذلك تقنيات تيترا، وتقنيات»التطور طويل الأمد«(LTE)). وتتمتع الشركة بقاعدة واسعة من العملاء المتميزين في دبي، والتي تضم شرطة دبي، ومؤسسة مطارات دبي، ومجموعة»دي بي وورلد"، وهيئة الطرق والمواصلات.