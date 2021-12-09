ليتوانيا.. بناء مشترك لتعاون مستدام

المصدر: دبي - البيان

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تُركز جمهورية ليتوانيا من منطقة البلطيق بأوروبا على البناء المشترك للتعاون المستدام، والشمولية، والترابط في «إكسبو 2020 دبي».

وباعتبارها دولة رئيسية ضمن 192 دولة مشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، فقد صُمم جناحها على شكل مصاريع نافذة، ليكون هو الرمز الرئيسي للجناح الليتواني في الحدث، ويُسلط هذا الرمز الضوء على فكرة الانفتاح على الابتكارات والمشاركة مع كافة دول العالم من أجل تحقيق المزايا وتعزيز المصالح للشعوب.

رسالة

وتحدث روماس جانكوسكاس، المفوض العام لجناح ليتوانيا في «إكسبو 2020 دبي» ورئيس شؤون «إكسبو» لدى وزارة البيئة الليتوانية، عن الرسالة الجوهرية التي يبثها الجناح، وهي رسالة التسامح والتعايش السلمي بين مواطني العالم، والتي تنسجم مع رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جانكوسكاس: «نبذل جهداً مشتركاً مع قطاع الأعمال لتقديم ليتوانيا كدولة عصرية آخذة في النمو بإمكانيات علمية هائلة، تقنيات ذكية، قطاع تجاري موثوق، ومناخ استثماري واعد يُقدر قيمة الموارد الطبيعية، التقاليد، الثقافة والفن، ويُدمج هذا التراث المتنوع في مسعى إلى تحقيق هدف عالمي، ألا وهو تواصل العقول وصُنع مستقبل أفضل للجميع، وهو الشعار الذي يحمله معرض إكسبو 2020 دبي».

وأضاف: «ندرك جميعاً أهمية «إكسبو 2020 دبي»، ونتبادل قيم هائلة مع الدول الأخرى المشاركة في الحدث ومُنظميه. نجلب دوماً ما لدينا وما أبدعناه، كي نتبادله مع العالم. ولا يقتصر الأمر على التقنية، التاريخ أو الثقافة فحسب، بل ندرك أنه يتعين علينا أيضاً أن نقدم بلدنا ككل».

وأكد جانكوسكاس أن ليتوانيا لديها استراتيجية للمشاركة على المدى الطويل، ولكن على الرغم من ذلك، فيبدو مستحيلاً أن تتجاهل إضافة ولو قدر مُحدّد من العفوية والتلقائية، إنها طبيعة معارض «إكسبو» بصفة عامة.

وقال جانكوسكاس باستفاضة: «يتناسب تواجدنا في «إكسبو 2020 دبي» مع حجم وإمكانيات بلدنا، وقدرته على تلبية احتياجات الجمهور المتنوع. لقد صرنا جزءاً من المناقشات التي تدور في «إكسبو» وتمزج بين التقنية، العلم، الثقافة، والدبلوماسية المدنية. ولقد أظهرنا كأمة شخصيتنا الأصيلة، العصرية، والمنفتحة في الأعمال التجارية، العلم، الثقافة والفن. إن أصالتنا الكامنة فينا قريبة من طبيعتنا ومن كافة تقاليدنا، ومكونات تاريخنا وثقافتنا. ونُسلط الضوء أيضاً على إنجازاتنا في العلوم الحيوية، سلاسل الغذاء، التقنية، التقنية المالية «فينتك»، ونظامنا البيئي للشركات الناشئة، والذي يتسم بنموه المتسارع».

ويقود منتاس سفيسييوليس، مدير الجناح الليتواني، وأوستيجا براسيونايتي، رئيسة الفعاليات بالجناح، فريقاً مكوناً من 12 مرشداً من ليتوانيا، ويساعدهم أفراد محليون عديدون جرى تعيينهم للعمل مع زوار الجناح.

ويتولى مكتب «براند ليتوانيا»، وهو مبادرة حكومية للاتصال ونقل صورة ليتوانيا إلى دول العالم، قيادة مُشاركة الدولة في «إكسبو 2020 دبي».