نسيبة يُكرّم متطوعي «الإمارات» في جناح الجامعة ‏بـ«إكسبو»

المصدر: العين – البيان

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كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي ‏لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات ‏العربية المتحدة، الطلبة والموظفين المتطوّعين في جناح الجامعة ‏بإكسبو 2020 دبي.‏

وفي كلمة له خلال حفل التكريم قال معاليه: «يُسعدني ‏اليوم أن ألتقي نُخبة مُتميّزة من موظفي وطلبة جامعة الإمارات الذين ‏ساهموا في تعزيز ريادة جامعة الإمارات العربية المتحدة- جامعة ‏المستقبل- وتمكّنوا من خلال جهودهم الكبيرة وتفانيهم الملحوظ، ‏إبراز إنجازاتها أمام العالم بأسره وإعلاء تميّزها في مجالات البحث ‏العلمي والابتكار والتكنولوجيا المُتقدّمة والتطوير العلمي، وتعريف ‏الجميع بأننا في جامعة الإمارات نعمل كأسرة واحدة تعمل بمحبةٍ ‏وتناغم لما فيه المصلحة العامّة، وتتطلّع بعيونٍ مُتفائلة إلى بناء ‏مُستقبلٍ مُشرقٍ للوطن والأجيال القادمة».‏

وأردف قائلاً: «إنَّ الدُّول الرَّاقية التي تَسعى إلى بِناء حضاراتٍ ‏تتمتّع بالِّريادة، والازدهار والاستدامة، فإنَّها تَحرِص على أنْ يكون ‏البِناء قائِماً على جذورٍ راسخة. ونَفتَخِر جميعاً بأنَّ دولة الإمارات ‏العربية المتحدة لديها جذورٌ عميقةٌ ومتأصِلةٌ استمدَّتْها مِنْ إرْث ‏المغفور له، الشَّيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي ‏ترك بصمات إنسانية واضحة محلياً وعالمياً، حيث أولى العمل ‏التطوعي والعطاء الإنساني اهتماماً كبيراً، حتى أصبح من سمات ‏أبناء الإمارات، وجعل الإمارات منارة للإنسانية تشمل عطاءاتها ‏مختلف دول العالم».‏

وأضاف زكي نسيبة: «ونفخر جميعاً بأن التطوّع أصبح ثقافة راسخة لدى ‏كافة المواطنين والمقيمين في الإمارات، الذين يبذلون جهوداً مُكثّفة ‏في سبيل جعل دولتهم الأولى في العالم بكافة المجالات الإنسانية ‏والعلمية، تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال ‏الجديدة، سيراً على نهج مؤسس وباني دولة الإمارات المغفور له ‏الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».‏

وقال: «كما يُسعدني أيضاً بأن تطوّعكم في هذا الحدث العالمي الكبير ‏أسهم في إبراز الصورة المُشرقة والإنسانية التي تقوم عليها ‏الإمارات، البلد المضياف الذي يعتزّ بقيمه وتقاليده وتراثه العربي ‏الأصيل، ويستضيف زواره بكرم الضيافة العربية التي تُشكّل جزءاً ‏أساسياً من التراث الإماراتي العريق».‏

وفي ختام كلمته شكر معاليه الطلبة والموظفين بالقول: «‏كونوا على ثقة دائمة بأن عملكم التطوّعي، وتميّزكم في تعزيز ‏وإبراز مكانة الجامعة كمجتمع مُتكامل في كافة جوانبه، ستكون دائماً ‏محلّ تقدير وإعجاب». متمنياً لهم النجاح والازدهار في المستقبل.‏

