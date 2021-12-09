نسيبة يُكرّم متطوعي «الإمارات» في جناح الجامعة بـ«إكسبو»
كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الطلبة والموظفين المتطوّعين في جناح الجامعة بإكسبو 2020 دبي.
وفي كلمة له خلال حفل التكريم قال معاليه: «يُسعدني اليوم أن ألتقي نُخبة مُتميّزة من موظفي وطلبة جامعة الإمارات الذين ساهموا في تعزيز ريادة جامعة الإمارات العربية المتحدة- جامعة المستقبل- وتمكّنوا من خلال جهودهم الكبيرة وتفانيهم الملحوظ، إبراز إنجازاتها أمام العالم بأسره وإعلاء تميّزها في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا المُتقدّمة والتطوير العلمي، وتعريف الجميع بأننا في جامعة الإمارات نعمل كأسرة واحدة تعمل بمحبةٍ وتناغم لما فيه المصلحة العامّة، وتتطلّع بعيونٍ مُتفائلة إلى بناء مُستقبلٍ مُشرقٍ للوطن والأجيال القادمة».
وأردف قائلاً: «إنَّ الدُّول الرَّاقية التي تَسعى إلى بِناء حضاراتٍ تتمتّع بالِّريادة، والازدهار والاستدامة، فإنَّها تَحرِص على أنْ يكون البِناء قائِماً على جذورٍ راسخة. ونَفتَخِر جميعاً بأنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة لديها جذورٌ عميقةٌ ومتأصِلةٌ استمدَّتْها مِنْ إرْث المغفور له، الشَّيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي ترك بصمات إنسانية واضحة محلياً وعالمياً، حيث أولى العمل التطوعي والعطاء الإنساني اهتماماً كبيراً، حتى أصبح من سمات أبناء الإمارات، وجعل الإمارات منارة للإنسانية تشمل عطاءاتها مختلف دول العالم».
وأضاف زكي نسيبة: «ونفخر جميعاً بأن التطوّع أصبح ثقافة راسخة لدى كافة المواطنين والمقيمين في الإمارات، الذين يبذلون جهوداً مُكثّفة في سبيل جعل دولتهم الأولى في العالم بكافة المجالات الإنسانية والعلمية، تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، سيراً على نهج مؤسس وباني دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».
وقال: «كما يُسعدني أيضاً بأن تطوّعكم في هذا الحدث العالمي الكبير أسهم في إبراز الصورة المُشرقة والإنسانية التي تقوم عليها الإمارات، البلد المضياف الذي يعتزّ بقيمه وتقاليده وتراثه العربي الأصيل، ويستضيف زواره بكرم الضيافة العربية التي تُشكّل جزءاً أساسياً من التراث الإماراتي العريق».
وفي ختام كلمته شكر معاليه الطلبة والموظفين بالقول: «كونوا على ثقة دائمة بأن عملكم التطوّعي، وتميّزكم في تعزيز وإبراز مكانة الجامعة كمجتمع مُتكامل في كافة جوانبه، ستكون دائماً محلّ تقدير وإعجاب». متمنياً لهم النجاح والازدهار في المستقبل.