نائب رئيس نيجيريا: آفاق عظيمة للتعاون بين الإمارات ونيجيريا

المصدر: وام

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زار نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو، اليوم، جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي، برفقة قرينته، دولابو أوسينباجو، حيث اصطحبتهما مديرة الجناح أولوبيسولا فيليبس في جولة داخل أروقته.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها نائب رئيس نيجيريا إلى إكسبو 2020 دبي، حيث حصل معاليه خلال الجولة على جواز سفر إكسبو 2020 دبي، وكان أول ختم يحصل عليه في جواز السفر هو ختم جناح نيجيريا.

وصف أوسينباجو جناح دولته بأنه جناح متميز؛ وقال إنه "يستشعر فرصاً عظيمة وآفقاً للتعاون في المستقبل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة نيجيريا".

وفي نهاية جولته داخل الجناح النيجيري، كتب أوسينباجو رسالة في دفتر الضيوف الخاص بالجناح، قال فيها: "بداية جميلة، وفرص عظيمة"، والتقط نائب الرئيس النيجيري الصور مع العاملين في الجناح، مشيراً إلى تطلعه لزيارة المزيد من الأجنحة في إكسبو 2020 دبي.

ويحمل جناح نيجيريا شعار "مدينة الفرص"، ويقدم عرضاً ثرياً عن الحياة في نيجيريا وثقافتها وشعبها عبر روايات ووسائط فريدة لتسليط الضوء على خمسة عناصر، هي المرونة والمغامرة والاحترام والعمل الجاد والتكنولوجيا والرياضة.