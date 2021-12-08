نورة الكعبي: الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية ترسم مستقبل الاقتصاد الإبداعي

المصدر: وام

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أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أن المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي يعقد في دبي للمرة الأولى في المنطقة بالشراكة مع القطاع الإبداعي الإندونيسي، وذلك بعد نسخته الأولى التي عقدت في إندونيسيا والذي يستهدف وضع أطر توظيف الإبداع المتكامل لصناعة مستقبل مستدام قائم على الابتكار والتنوع والشمولية والتركيز على الإنسان.

وقالت معاليها، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الذي يعقد في إكسبو 2020 دبي، إن المؤتمر يضم أكثر من 100 متحدث من قادة الفكر والمبدعين والمبتكرين وصناع السياسات العالميين من مختلف الجنسيات وجهات ومنظمات حكومية وخاصة لرسم مستقبل الاقتصاد الإبداعي العالمي.

وأضافت معاليها أن المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي يأتي تزامناً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تسهم في رسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد الإبداعي والمجالات التي يحتضنها هذا القطاع الحيوي، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية والدولية.

وأشارت معاليها إلى أنه تم إطلاق مبادرات لحماية المبدعين ستسهم في دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي والعاملين فيه.. مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة هذا القطاع الاستراتيجي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 % خلال السنوات العشر المقبلة بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وذكرت معاليها أن الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية وتوجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بجعل الاقتصاد الإماراتي ضمن أقوى 10 اقتصادات عالمياً وأن يكون من الاقتصادات التي لها مسار عالمي فيما تساعد الاستراتيجية على النظر في المنتجات الإبداعية الإماراتية العابرة للحدود.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية حددت 40 مبادرة توزع على ثلاثة محاور رئيسة هي محور الموهوبين والمبدعين ومحور المهنيين وبيئة الأعمال، وممكنات بيئة الأعمال وبواقع 16 مبادرة في محور الموهوبين والمبدعين و10 مبادرات في محور المهنيين وبيئة الأعمال و14 مبادرة في محور تمكين بيئة الأعمال.