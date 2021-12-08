"شمس" تستعرض مزاياها التنافسية بمؤتمر الاقتصاد الإبداعي في إكسبو 2020

المصدر: وام

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تستعرض مدينة الشارقة للإعلام "شمس" مزاياها التنافسية لإقامة الأعمال وتأسيس الشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الإعلام خلال مشاركتها في "المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي" الذي تستضيفه وزارة الثقافة والشباب في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020.

وتشارك "شمس" في المؤتمر الذي انطلق أمس تحت شعار "ابداع متكامل يصنع المستقبل" ويستمر حتى يوم الغد من خلال استعراض إمكانات المنطقة الحرة وما تمتلكه من فرص لإطلاق الشركات الناشئة وتعزيز نمو الشركات المتوسطة والصغيرة في مجال الاقتصاد الإبداعي.

ويعد المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي منصة للابتكار والإبداع ويهدف إلى تبادل المعارف والأفكار والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي لا سيما في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة " كوفيد-19 " ومناقشة الاتجاهات والحلول الجديدة التي تضمن مستقبلاً أكثر إبداعاً واستدامة.

وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" : تحرص شمس على توسيع دائرة شراكاتها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز حضورها في مشهد الأعمال المتنامي في دولة الإمارات والمنطقة وتعد الصناعات الإبداعية واحدة من أهم ركائز "شمس" من أجل النهوض الواعد وإتاحة الدعم الكامل لقطاع الإعلام حيث يعد المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي منصة مثالية لاستعراض ما نمتلكه من فرص لتعزيز هذا القطاع والتعريف بدور "شمس" الرائد في هذا المجال وتشجيع الشركات والأفراد على خوض تجربة الأعمال الملهمة في "شمس".

وأضاف: "لا نكتفي في "شمس" بمجرد منح تسهيلات لإقامة الأعمال والشركات وإنما نعمل على أن نكون شركاء نجاح ومحركا أساسيا لنمو تلك الشركات من خلال العديد من مبادراتنا الرائدة التي تسمح لأصحاب الأعمال والعاملين لديهم بل والمهتمين من جميع أفراد المجتمع بتوسيع خبراتهم ومهاراتهم التي ستكون بالفعل داعمة لجهودهم الابتكارية ومساهماتهم في إثراء المشهد الإعلامي والثقافي والإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة".

وتقدم "شمس" من خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي باقات تنافسية وحصرية لرواد الاعمال تشمل حصولهم على الرخص التجارية وغيرها من المزايا التي تدفع منظومة عملهم نحو المزيد من النمو والازدهار كما تقدم لمحة من رؤيتها في الاقتصاد الإبداعي من خلال تنظيم عروض فنية داخل جناحها بما في ذلك عرض كوميدي وعروض موسيقية خاصة للترفيه عن الزائرين.