"انتصار الابتكار" ينطلق من إكسبو 2020 دبي لدعم ريادة الأعمال

المصدر: البيان

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أطلقت شركة "يو بي آي جلوبال" بالتعاون مع شريكها في منظومة الابتكار "دستركت 2020"، تقريراً جديداً حول تأثير الابتكار بعنوان "انتصار الابتكار" (Triumph of Innovation)، وذلك خلال فعالية أقيمت على هامش إكسبو 2020 دبي اليوم الأربعاء.

ويتعاون الطرفان لإطلاق مبادرات تركز على تعزيز وتبادل أفضل الممارسات في مجال حاضنات الأعمال والتواصل، بهدف دعم نمو ريادة الأعمال وبما ينسجم مع سعي "دستركت 2020" إلى إرساء منظومة عالمية للابتكار.



وبحث التقرير الجديد الذي أعدته "يو بي آي جلوبال" السويدية بدعم من شركة "جلوبال إنوفيشن ستوديوز"، تأثير كل من جائحة كوفيد-19 والمبادرات الاجتماعية والحوكمة على المبتكرين في مجتمع الأعمال العالمي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تأثير هذه العوامل الخارجية على فرق الابتكار في الشركات وعلى حاضنات ومسرّعات الأعمال.



وسلطت دراسة "يو بي آي جلوبال" الضوء على مساهمات وقصص النجاح التي حققتها مؤسسات عديدة في أكثر من 45 دولة حول العالم، وتكللت هذه الدراسة بإطلاق تقريرها في المنصة الأمثل (إكسبو 2020 دبي)، أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتستمر فعالياته حتى 31 مارس 2022.



يجمع إكسبو 2020 دبي العالم حول الأهداف المشتركة للإنسانية عبر الابتكار والإبداع والتعاون، ويهدف إلى الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور بعد إسدال الستار على فعالياته، حيث سيتحوّل موقع الحدث الدولي إلى مدينة "دستركت 2020" الذكية المتكاملة التي تتمحور حول الإنسان.



ودستركت 2020 هي مدينة مستقبلية توفّر مقومات مُثلى للعيش والعمل والاستكشاف. وتمّ تصميم "دستركت 2020" بحيث تشكل مجتمعاً ذكياً ومستداماً يتعاون فيه الأفراد والشركات لإرساء أسلوب حياة أكثر ذكاءً وتوازناً ومرونةً واستدامةً.

وبصفتها منظومة متكاملة حاضنة للابتكار، ستدعم "دستركت 2020" نمو الصناعات والتقنيات الرئيسية التي ترسم ملامح مستقبل المجتمعات الحضرية المستدامة في العالم بعد انحسار الجائحة.



وشهدت فعالية إطلاق التقرير انعقاد جلسة نقاشية حول نتائج الدراسة جمعت أهم حاضنات ومسرّعات الأعمال في العالم، بما في ذلك "إس إي تي سكويرد" (المملكة المتحدة)، و"جي في إيه" (روسيا)، و"دي إم زد" (كندا)، و"بلاج آند بلاي" (الإمارات العربية المتحدة). كما بحثت جلسة نقاشية أخرى أشكال التعاون بين الشركات الناشئة بقيادة سمير سورتور، العضو المنتدب لحاضنة الأعمال "معهد المؤسسين"، وبمشاركة خبراء الابتكار في عدد من الشركات الرائدة في دبي، بما في ذلك "طيران الإمارات" و"اتصالات" و"سيمنس".



وقالت تالا الأنصاري، مديرة منظومة الابتكار و"سكيل2دبي" في دستركت 2020: "يسعدنا أن نتعاون مع ’يو بي آي جلوبال‘ لإطلاق هذا التقرير حول الابتكار، والذي يندرج في إطار التزامنا بدعم الشركات الناشئة وبناء المعرفة. وتعتبر دبي مركزًا عالميًا لريادة الأعمال ونقل المعرفة والابتكار، كما أنها منصة مثالية لانطلاقة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب المواهب العالمية".

وأضافت: "تهدف دستركت 2020 إلى المساهمة في الرؤية المستقبلية للإمارة من خلال توفير منظومة عالمية للابتكار ومجتمع يشجع التعاون في مجال الإبداع بين مختلف المؤسسات؛ سواء كانت ناشئة أو مصنّفة ضمن قائمة ’فورتشن 500‘ أو من الهيئات الحكومية، وذلك من خلال أنشطة التواصل والفعاليات والمشاريع التجريبية في مختبرنا الحي وغيرها".



وتابعت الأنصاري: "نؤمن أن كل تحدٍ كبير ينطوي على فرصة رائعة للتعلُّم. ونحن متحمسون لاستشكاف ومشاركة قصص النجاح التي سطرتها العديد من الشركات حول العالم خلال الجائحة بفضل اعتمادها على الابتكار".



شهدت فعالية اليوم أيضاً الإعلان عن "قمة حاضنات الأعمال العالمية" المقرر انعقادها في دستركت 2020 خلال الربع الأخير من عام 2022 عقب انتقالها وإطلاقها كمجتمع نابض سيتم تطويره من إكسبو 2020 دبي. وستجمع القمة تحت مظلتها أكثر من 500 مشارك من مختلف برامج الشركات الناشئة وفرق الابتكار المؤسسي العالمية للمشاركة في مجموعة كبيرة من ورش العمل وأنشطة التواصل والجولات والعروض التقديمية وحفل توزيع الجوائز. ستوفر القمة أيضا المنصة المثلى لإعلان "يو بي آي جلوبال" عن التصنيفات العالمية لحاضنات ومسرّعات الأعمال في ضوء "دراسة المعيار العالمي" (World Benchmark Study) المقرر إطلاقها في ربيع 2022.



وقال علي أمين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في "يو بي آي جلوبال": "يوفر إكسبو 2020 الفرصة المثلى لإطلاق تقرير "انتصار الابتكار" (Triumph of Innovation) بالشراكة مع دستركت 2020، وللإعلان عن إطلاق "قمة حاضنات الأعمال العالمية" العام المقبل والتي ستُعقد هنا لدعم نمو منظومة الابتكار والمجتمع اللذين بعد إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي. ونتطلع قدماً إلى مشاركة قصص النجاح التي كشفت عنها الدراسة، وتسليط الضوء على قصة نجاح "جي في آي"(GVA) من روسيا كواحدة من حاضنات ومسرعات الأعمال المشاركة في الدراسة، بالإضافة إلى "مختبر آك بنك" في تركيا كفريق الابتكار المؤسسي الذي استطاع أن يتغلب على التحدي العالمي للوباء. ويشرفنا أيضاً أن نتطرق إلى نجاح "مركز آلتو" للشركات الناشئة في فنلندا، وفريق الابتكار المؤسسي التابع لـ "سبير بانك" (روسيا)، وذلك لمبادراتهم القيّمة خلال الأوقات العصيبة. وتعتبر دبي منصة غنية بالمزايا الفريدة ووجهة مثلى لانطلاقة الشركات الناشئة ومشاريع الابتكار، ولا يسعنا الانتظار حتى نشهد تطورها خلال الأشهر والسنوات القادمة؛ ويسعدنا اليوم أن نتعاون مع دستركت 2020 لدفع عجلة هذا التطور إلى الأمام".