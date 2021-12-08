أحمد بن سعيد يستقبل رئيس كوستاريكا في إكسبو

المصدر: البيان

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استقبلت طيران الإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي يوم أمس كارلوس ألفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا وعقيلته سيدة كوستاريكا الأولى كلوديا دوبليس كامارغو، والوفد الحكومي المرافق لهما.



وكان في استقبال الوفد الكوستاريكي الزائر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول للعلاقات الدولية في طيران الإمارات، وسالم عبيد الله نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأمريكتين.



وبالتزامن مع زيارة الرئيس الكوستاريكي والوفد المرافق، أعلنت طيران الإمارات عن مبادرات لترويج كوستاريكا كوجهة سياحية لقاعدة عملائها العالمية، تضمّنت توفير رحلات جوية أفضل وأسهل إلى تلك الدولة الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، وذلك من خلال شركاء طيران الإمارات في الرموز والإنترلاين، وقيام "الإمارات للعطلات" بإعداد وتوفير برامج سياحية خاصة إلى كوستاريكا.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "تركز طيران الإمارات، منذ أطلقت أول خدمة من دون توقف بين دبي والأميركتين في عام 2004، على توسيع روابط النقل الجوي التي تعتبر أساسيةً لبناء علاقات تجارية وسياحية أقوى".



وأضاف سموه قائلاً: "تشهد طيران الإمارات نمواً في الطلب من العملاء الذين يرغبون في الوصول إلى كوستاريكا عبر بواباتنا في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، لذلك أجرينا مناقشات إيجابية مع شركائنا في الإنترلاين والرمز المشترك لتوسيع خيارات السفر من أجل تلبية هذا الطلب. وسوف تتمكن طيران الإمارات قريباً، بالتعاون مع شركة أفيانكا Avianca، من تسهيل وصول عملائها إلى كوستاريكا عن طريق بوغوتا عبر مزيد من المطارات، بما في ذلك نقاط أوروبية، مثل برشلونة ومدريد ولندن. ونحن نتطلع اليوم إلى تطوير العلاقات مع كوستاريكا في المستقبل".



وقال رئيس جمهورية كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا: "أود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وفريق إكسبو دبي على الترحيب الحار، ونحن اليوم نحتفل ونعزز العلاقات بين بلدينا. وترحب كوستاريكا، كما دولة الإمارات، بالسياح والشركات، كما أننا نركز بقوة على الاستدامة لأننا نريد ضمان الحفاظ على عالمنا للأجيال المقبلة. ونفخر بعرض بعض ما تقدمه كوستاريكا لزوارها في جناحنا بمعرض إكسبو دبي".



من جانبه، أبدى سفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة فرانسيسكو جيه تشاكون إتش، ترحيبه الحار بمبادرات طيران الإمارات لترويج كوستاريكا كوجهة سياحية. وقال: "بلدنا الجميل لديه شيء لكل زائر، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الأشخاص من الإمارات العربية المتحدة ومن جميع أنحاء العالم لزيارة كوستاريكا".



تقدم كوستاريكا، باحتوائها على 6.5% من التنوع البيولوجي في العالم، وفرة من تجارب الطبيعة، من الغابات المطيرة والبحيرات وأنهار المياه الساخنة والجبال إلى السواحل الجميلة. كما تضم أيضاً عناصر جذب ثقافية متنوعة، من الأطعمة والأزياء والموسيقى، إلى المهرجانات والكرنفالات الشعبية.



وطرحت "الإمارات للعطلات"، ذراع طيران الإمارات لتنظيم البرامج السياحية، مؤخراً برامج مصممة خصيصاً إلى كوستاريكا. ويمكن للعملاء الذين يسعون إلى تجربة المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية الرائعة في كوستاريكا، والاستمتاع بالثقافة المحلية، أو الاسترخاء على الشواطئ الواسعة، بدء جولاتهم الخاصة مع سائق عبر سان خوسيه وسان كارلوس وغواناكاستي ومنطقة سان رامون و نوسارا. لمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الاتصال بوكيل السفر المحلي أو زيارة: www.emiratesholidays.com



وتتيح طيران الإمارات أمام المسافرين إمكانية الوصول إلى كوستاريكا من خلال شركائها في الإنترلاين والرمز المشترك، بما في ذلك الرحلات الجوية إلى سان خوسيه من نيويورك جيه اف إيه مع "جيت بلو"، والرحلات الجوية من وإلى سان خوسيه عبر ميامي ومكسيكو سيتي مع "أفيانكا".