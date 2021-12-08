استكشفوا فعاليات إكسبو 2020 حتى 12 ديسمبر

المصدر: البيان

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يدعو إكسبو 2020 دبي، زواره للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات والأحداث الضخمة خلال الفترة من 8 وحتى 12 ديسمبر الجاري، أبرزها:

اليوم الوطني لدولة فيجي

-10:00، ساحة الوصل

-11:30، إحاطة إعلامية، جناح فيجي



اليوم الوطني لأوزبكستان

- 12:00، ساحة الوصل



المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان

-ينعقد هذا المؤتمر بهدف استكشاف الديناميات المتغيّرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والفرص التجارية والاستثمارية، وسُبُل التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة

- 09:00-17:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي

- 17:00-19:00، جناح الفليبين

- 9 ديسمبر، 09:00-16:30، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي



سلسلة الاستثناءات

-كسر التحيزات في الاتصال، 11:00-13:30، جناح المرأة



التصدّي لظاهرة التحرش في الشوارع بتنظيم من شركة لوريال

-دعوة لحضور ستاند أب عالمي تثقيفي لمعرفة سُبُل التصدّي للتحرش في الشوارع، ضيفة الشرف: إيفا أنغوريا

- 19:00-21:00، نادي 2020 من إعمار، الطابق 3



عرض موسيقي وسحري – كونشرتو البيانو للفنان ميغيل بوجا

-دعوة للاستمتاع بتوأمة موسيقية سحرية يؤديها فنانان استثنائيان، يندمج فيها الجمهور مع سحر الموسيقى

- 8 و9 و10 ديسمبر، 17:30-18:30، جناح إسبانيا



إيغور بوتمان بصحبة أوركسترا موسكو للجاز

- فرصة للاستمتاع بحفل يُحييه أشهر عازفي الساكسفون وقائد الفرقة والموزع الموسيقي إيغور بوتمان، والمعروف بأنه أحد أكثر فناني الجاز تقديرا في روسيا

- 16:00-18:00، مسرح دبي ميلينيوم



عرض موسيقي بعنوان "أرضي جميلة"

-عرض موسيقي مُبهر بعنوان "أرضي جميلة" هو الأكبر من نوعه من بين فعاليات الأسبوع الوطني لهندوراس

- 19:00-21:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي – نجمة البوب الفلبينية أنجيلين كوينتو

- صعدت كوينتو إلى الشهرة في بلدها الأم بظهورها في عدد من برامج المواهب التلفزيونية، وبلغت أوجّ شهرتها بالفوز بجائزة "ستار باور: بحث شارون عن نجمة البوب التالية" لعام 2011

- 20:00–22:00، منصة اليوبيل



نيكولا بيوفاني

-نيكولا بيوفاني – فنان إيطالي مشهور عالميا وحائز جائزة الأوسكار عن الموسيقى التصويرية للفيلم "لا فيتا إي بيلا" (الحياة جميلة) للمخرج روبرتو بينيني – تعاون في العمل معه كلٌ من دي أندريه، وفيليني، وماغني

- 20:30–22:30 ، مسرح دبي ميلينيوم

إعلان مشوّق

-إعلان مشوّق في مجال الصحة العالمية، وبالتحديد في مجال أمراض المناطق المدارية، في جناح "الملتقى " في الساعة 16:30، ويتضمن ذلك أوجه تعاون بين حكومة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسات خيرية كبرى، وحكومة النيجر





09 ديسمبر



اليوم الوطني لبالاو

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لهندوراس

- 16:15، ساحة الوصل



سلسلة الاستثناءات في جناح المرأة

- 10:30-12:00، منتدى المرأة والتعليم

-15:00-17:00، سيدات الضحك



"قمة كيف سنتعلم: ما الذي يجعل المعلمين عظماء؟"

- تتكون جلسات القمة من الندوات والجلسات النقاشية والمقابلات

- 10:30–18:30 ، جناح المملكة المتحدة



العرض الفلكلوري الراقص لنساء بالاو

- تجربة متميزة لا مثيل لها مع العرض الراقص تؤديه نساء بالاو

- 10:30–10:55، جناح بالاو



الألعاب الحكومية 2021

-سلسلة من التحديات الجسدية والذهنية التي تهدف إلى جمع الناس معا، وترسيخ روح الفريق وتعزيز العمل المشترك بين الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وهي مبادرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

-في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر، 15:00 – 21:00



جناح موانئ دبي العالمية الذي يرتكز على مفهوم "تعزيز تدفق حركة التجارة"

- تتسارع الخطى للانضمام للحشود المتجمهرة أمام عروض الرقص اليومية في جناح موانئ دبي العالمية وفي حدائق إكسبو

- 16:40–16:50، بلازا 2020



فعالية عيد الميلاد المجيد للأطفال

-فعالية مفعمة بالمتعة والسحر، تحتفي مع الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد باستضافة ميشال خيرالله

-18:00–22:00 جناح لبنان



موسيقى "الفيوجن"

-يجمع بين موسيقى البودو بيرو والــ 2 سنس

-19:30–20:00 ، مسرح دبي ميلينيوم



10 ديسمبر



اليوم الوطني لسان مارينو

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني للعراق

- 16:15، ساحة الوصل



منتدى رواية القصص

-ستجمع الفعالية معا رواة القصص، وأعضاء من المجتمع المدني، والمنظمات، والحكومات، والقطاع الخاص، والوكالات الدولية والإقليمية للتأكيد على أهمية تضمين سرد القصص في السياسات والممارسات

-المتحدثون الرئيسيون:

- معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي

- سعادة الدكتور طارق القرق، المفوض العام لجناح دبي العطاء في إكسبو 2020 دبي، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء

- ماهر ناصر، المفوض العام للأمم المتحدة لدى إكسبو 2020 دبي، و مدير شعبة التوعية في إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي

- الدكتورة ريبيكا سويفت، المدير الأول والرئيس العالمي للرؤى الإبداعية في "غيتي إيميجز"

- جونغ-آه غيديني ويليامز، رئيس الاتصالات العالمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

- نسيب بويري، المدير التنفيذي لشركة وندرمان طومسون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- يُرجى التسجيل على الموقع الإلكتروني التالي:

https://dignifiedstorytelling.com/dignified-storytelling-forum

- 14:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1، المجمع الشمالي

كأس دوري أبطال أوروبا الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يزور موقع إكسبو 2020

-أوقات وأماكن مختلفة في أنحاء موقع إكسبو 2020



العرض الموسيقي لــ بيير كواندرز

- فرصة نادرة للاستمتاع بالموسيقى العصرية التي يقدمها الفنان الكندي من أصل أفريقي، فموسيقاه عبارة عن توليفه من الإيقاعات ممتزجة على شكل قوس قزح تتضمن كلا من الرومبا الكونغولي، وآر آند بي، والبوب، والروك وغيرها من الإيقاعات الموسيقية

- 2030-2100, منصة الشمس



11 ديسمبر



اليوم الوطني لليابان

- 10:15، ساحة الوصل



وصلة من الرقص الشعبي الياباني "نيهون بويو" – تنوع اليابان

- أداء حي لفرقة روك يابانية شهيرة

- 14:30-15:00، منصة الوصل



مهرجان بوتسوانا للموسيقى

- 14:00-16:00، منصة اليوبيل



الفصول الأربعة في اليابان

- رقص مهرجان الصيف التقليدي لتجسيد الفترة الانتقالية الجميلة من فصل الربيع إلى فصل الصيف، ومن فصل الخريف إلى فصل الشتاء في اليابان

- 14:30-15:00، 16:00-16:30، مسرح دبي ميلينيوم



يوم الشطرنج النسائي

– استعراض للعب التزامني

-ستلعب خمس من أستاذات الشطرنج الشهيرات في وقت واحد ضد 20 مشاركا، وستؤدي كل لاعبة خطوة واحدة في كل مباراة، ومن ضمن اللاعبات بولينا شوفالوفا، وليا غاريفولينا، وزانسايا عبد الملك، وتانيا ساشديف، وجوديت بولغار

- 15:00-16:30، جناح إسبانيا



العرائس اليابانيات

-فرصة للاستمتاع بالجمال والتجسيد الأنيق لزي الكيمونو التقليدي عبر عرض هذه العروس اليابانية وعرض اليوكاتا، الذي تقدمه واسو كاجيورا بالتعاون مع "بيلغريم"

- 20:30-21:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي – فرقة "إل فولو"

-تجربة العمر حيث يقدم بييرو، وجيانلوكا، وإينياتسيو أفضل أعمالهم: من الغناء الإيطالي الجميل "بيل كانتوس" مثل أغنية "أو سولي ميو" إلى الأغاني الكلاسيكية مثل "ماي واي"

- 21:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



12 ديسمبر

اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة

-يستعد إكسبو 2020 دبي للاحتفاء بالعاملين في مجال الرعاية الصحية في الصفوف الأمامية في أول فعالية "ووك ذا توك" في الشرق الأوسط

-نسخة إكسبو 2020 من "ووك ذا توك: تحدي الصحة للجميع" هو تعاون بين إكسبو 2020 دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، ومنظمة الصحة العالمية

-يبدأ عند الساعة 09:30 عند مدخل جناح التنقل

-الأفراد من جميع الفئات العمرية والقدرات مدعوون للمشي، أو الهرولة، أو الرقص، أو الحركة كيفما يريدون