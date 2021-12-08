مؤتمر مهارات المستقبل يرسم وظائف الغد في إكسبو 2020 دبي

المصدر: مرفت عبد الحميد

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يكشف مؤتمر مهارات المستقبل الذي تنظمه جامعة هيريوت وات دبي، في جناح المملكة المتحدة بإكسبو 2020 دبي، الدور الذي تلعبه أبحاث الجامعة الرائدة عالمياً في تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز الصناعات ورسم وظائف الغد، استجابة لتغيرات أماكن العمل.

ويشكل المؤتمر الذي انطلق اليوم في إكسبو 2020 مصدر إلهام وتحفيز في جناح المملكة المتحدة في إكسبو2020 يوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021.

ويكشف المؤتمر الدور الذي تلعبه أبحاث الجامعة الرائدة عالمياً في تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز الصناعات ورسم وظائف الغد، استجابة لتغيرات أماكن العمل من خلال – الاستدامة والتنقل والفرص، وتماشياً مع شعار إكسبو 2020، "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وتضم هذه الجلسات ايضاً عدد من الخبراء البارزين في المجالين الأكاديمي والصناعي لتناول عدد من المواضيع ذات الصلة لاسيما: أهمية التعليم في الشرق الأوسط ومستقبل التعليم ووظائف المستقبل ومهارات المستقبل واهمية التعليم مدى الحياة وحرم المستقبل (جامعة المستقبل) وتنقل الطلاب العالمي المستقبلي وبناء المهارات وريادة الأعمال

وتقدم جامعة هيريوت وات ورشة عمل بالاشتراك مع مجلس الأعمال البريطاني الإماراتي في نفس اليوم بعنوان: " تنمية المواهب: الدور المستقبلي للتعليم عبر الإنترنت"، تتناول فيها الدور المستقبلي للتعليم عبر الإنترنت استجابة للطلب المتزايد من قبل الطلاب على التعليم المرن والشامل.

كما تكشف ورشة العمل عن توفير المعرفة والدعم الفعال عبر الإنترنت، وكيفية تعزيز تلك الفرصة وتنميتها في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وإبراز دور التعليم عبر الإنترنت في ضمان تجربة طلابية عالية الجودة وتحقيق نتائج تعليمية مزدهرة