نجمة البوب الفلبينية أنجيلين كوينتو تطرب زوار إكسبو اليوم

المصدر: البيان

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تقدم نجمة البوب الفلبينية أنجلين كوينتو حفلاً خاصاً، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، وهي واحدة من المغنيات المهمات في الفلبين، وقد اشتهرت بعد حصولها على جائزة "ستار باور" لعام 2011.



بدأت كوينتو رحلة صعودها نحو الشهرة في وطنها الأم عبر الظهور في عدد من برامج المواهب التلفزيونية، وبلغت أوج شهرتها عقب فوزها العريض بجائزة "ستار باور: بحث شارون عن نجمة البوب التالية لعام 2011"، والذي قادها إلى النجومية العالمية.



أصدرت الفتاة، البالغة من العمر 32 عاماً، عددا من الألبومات والأغاني الفردية، كما قدمت عروضاً ضمن فرق خاصة بالفتيات، من بينها فرقة الفتيات الفلبينية "ديفاز"، بالإضافة إلى أنها تحظى بمسيرة مهنية ناجحة في الفلبين في مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي على حد سواء.



تقول أنجلينا كوينتو: "إنه لشرف لي أن أحظى بفرصة المشاركة في هذا الحدث الدولي الضخم، ولأن أكون جزءا من هذه المنصة العالمية، ولهذا السبب أتطلع حقا لأن أشكل جزءا من كل ذلك".



وتابعت: "يملؤني الشعور بالحماس لتمكني من التواصل مع الناس من شتى أنحاء العالم، ولبناء جسور التعاون من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وبالنظر للأزمة العالمية التي نمر بها، أعتقد أن علينا الآن التواصل أكثر من أي وقت مضى، وصياغة مستقبل أفضل لنا، وللأجيال القادمة".



تعتلي كوينتو منصة اليوبيل في تمام الساعة الثامنة (حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة). والدخول مجاني لحاملي تذاكر إكسبو 2020، ولكن ينصح الراغبون في حضور الحفل بالوصول مبكرا نظرا لمحدودية الأماكن.