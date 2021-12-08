إكسبو يكرم عمال الصحة خلال يوم الصحة العالمي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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قالت شونا ماكجي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، إن إدارة الحدث العالمي ستقوم بتكريم عمال الصحة والنظافة في إكسبو والامارات خلال يوم الصحة العالمي الذي ينطلق الاحد المقبل في إكسبو 2020 دبي وذلك تقديرا لجهودهم المضنية في تأمين أعلى مستوى ممكن من النظافة العامة خلال الحدث.

ويتخلل الحدث مسيرة "وولك ذا تولك" بالتعاون بين إكسبو 2020 دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، ومنظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى جمع العاملين في الصفوف الأمامية من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات مع عائلاتهم، لإصدار بيان يفيد بضرورة حصول الجميع على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، في الوقت الذي يحتاجون إليها فيه.



وذكرت ماكجي ان اكسبو سيشهد اليوم الوطني لدولتين في وقت واحد هما فيجي وأوزبكستان.

ولفتت الى ان لوريال الشريك الرسمي لخدمات ومستحضرات التجميل لإكسبو 2020 دبي ستشهد فعالية لتسليط الضوء ضد التحرش بالنساء في الشوارع بحضور الممثلة الأمريكية الشهيرة ايفا لانغوريا

واشارت الى ان لاعب منتخب البرتغال السابق لويس فيغو سيحضر فعالية في المنطقة المخصصة لماستركارد التي ستجلب كأس الامم الأوروبية الى اكسبو. وذلك مساء يوم الجمعة المقبل.

وذكرت ماكجي خلال الإحاطة الإعلامية: سيكون هنالك اعلان مهم في مجال الصحة العالمية يخص الأمراض الاستوائية في جناح نيكسوس في الرابعة والنصف من مساء اليوم وذلك بالتعاون بين حكومة الامارات وجهة خيرية عالمية وحكومة النيجر.

وأشارت إلى أن جناح لبنان سيقدم احتفالية للاطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد مساء الغد.

ويشجع إكسبو 2020 دبي، جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، على ارتداء معاطفهم البيضاء ومستلزمات الوقاية أثناء مشاركتهم في المسيرة، كما نرحب بالوفود من أجنحة الدول للانضمام إلى المسيرة والتلويح بأعلام بلدانهم.