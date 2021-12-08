البطل العالمي مارتن ستريل: سأسبح 50 كيلومتراً احتفالاً بيوبيل الإمارات

المصدر: البيان

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قال السباح السلوفيني العالمي مارتن ستريل إنه سيسبح 50 كيلومتراً احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت تصريحات مارتن خلال استضافته في جناح سلوفينيا في إكسبو 2020 دبي، وقبيل أيام قليلة من بدء حملته "50 كيلومتراً من أجل 50 عاماً"، والتي سيقوم فيها السباح العالمي بالسباحة لمسافة 50 كيلومترا في 24 ساعة يوم الجمعة المقبل، العاشر من ديسمبر، ضمن احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي.

وسبق للسباح السلوفيني العالمي مارتن ستريل، أن سجل عدة أرقام كبيرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال ستريل إنه سيُطلِق حملة أخرى بعد ذلك لزيادة الوعي بالتهديدات التي تشكلها المواد البلاستيكية على الكائنات البحرية؛ وقال إن هذه الخطوة تشمل السباحة في أكثر من 130 دولة لما مجموعه 500 يوم في رحلة بحث علمي "لتغيير هذا العالم"؛ وستشمل تلك الرحلة السباحة في أنهار ومياه مليئة بالنفايات البلاستيكية لتسليط الضوء على هذه المشكلة.



وعن حملة "50 كيلومترا من أجل 50 عاما"، قال ستريل إنه سينطلق من أمام برج العرب، مرورا بشاطئ جميرا، ثم السباحة في قناة دبي المائية، لينتهي عند متحف الاتحاد. أضاف: "سأفعل ذلك لتعزيز الصداقة بين الإمارات وسلوفينيا". وستبدأ السباحة على مدار 24 ساعة في الساعة السابعة مساء الجمعة وتنتهي في السابعة من مساء اليوم التالي، السبت 11 ديسمبر.



وقال ستريل: "الخطوة التالية ستكون رحلة استكشافية للبحث العلمي؛ سيكون هناك الكثير من العلماء لتسليط الضوء على مشكلة التلوث البلاستيكي المنتشر في كل مكان الآن؛ ففي كل سمكة يمكنك اليوم العثور على مواد بلاستيكية دقيقة. سأغير هذا العالم؛ سأسبح كل يوم لمدة 500 يوم من أجل هذه الدراسة". وأكد أن لديه بالفعل قائمة بالدول ويبحث حاليا عن مستثمرين وشركاء.



ويرى ستريل أن العالم في حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراء لوقف كارثة التلوث البيئي، وقال: "العالم في منحدر الهبوط نحو الكارثة نحن لم نقترب حتى من الحل... أود أن أعلّم الأطفال ما يتعين علينا القيام به حتى لا يصبح كوكبنا مثل سلة القمامة".

