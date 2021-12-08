اليوم الوطني لبولندا في إكسبو 2020 .. موسيقى من وحي الطبيعة

المصدر: البيان

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شهد رئيس جمهورية بولندا، أندريه دودا، احتفال بلاده باليوم الوطني في إكسبو 2020 دبي، وتضمن الاحتفال مراسم رفع العلم في ساحة الوصل، وعرضاً موسيقياً على مسرح دبي ميلينيوم بعنوان "بولندا؛ إبداع وحيه الطبيعة"، ضم مجموعة متنوعة من الموسيقيين الموهوبين من فناني الأنواع المختلفة من الكلاسيكية إلى المعاصرة.

وصدحت في الحفل المسائي موسيقى بولندية من مختلف العصور، بمشاركة يانيك موينارسكي، الموسيقار والملحن والعازف على مختلف الآلات الموسيقية الذي قدم عزفاً لموسيقى الفترة من 1918 إلى 1949، وآنا روسوفيتش، المطربة وكاتبة الأغاني، التي عزفت موسيقى حقبتي الستينيات والسبعينيات، أما روكسانا فينغيل، المطربة الشابة الحاصلة على لقبي مسابقة "جونيور يوروفيجن" الغنائية ومسابقة "إم.تي.في." للموسيقى الأوروبية فئة أفضل فنانة بولندية، فقدمت لمسة من موسيقى البوب الأوروبية المعاصرة النابضة بالحياة.



وترأّس معالي غرزيغورز بيخوفياك، وزير الدولة في وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية، وفدا من مسؤولي بلاده كان في استقباله نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي.



وقال نجيب العلي: "مشاركة بولندا تتمحور حول التنقل والهجرة والتواصل والتبادل. يرمز التصميم المبتكر للجناح إلى أهمية التبادل التجاري والاجتماعي بين الثقافات، ويجسد بشكل فريد موضوعنا الفرعي –التنقل-".



وأردف: "تتميز بولندا بوصفها واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا الوسطى، بكونها بلدا عامرا بالفرص، يشارك دولة الإمارات رؤيته فيما يخص مجالات الرقمنة والاتصال وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، كما يتجسد هذا في رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071. في هذا الصدد، نأمل أن نستفيد من وجود بولندا في إكسبو 2020 دبي من أجل تعزيز التعاون الحالي واستكشاف علاقات جديدة".



من جهته، قال معالي غرزيغورز بيخوفياك: "يُعدُّ عام 2021 مهما للغاية بالنسبة لدولة [الإمارات العربية المتحدة] لاحتفالها بيوبيلها الذهبي، وهو أيضًا مهم للعلاقات البولندية الإماراتية التي تشهد هذا العام مرور 30 عاما على افتتاح السفارة البولندية في أبوظبي. وعبر العقود الثلاثة الماضية، عكفنا على إرساء التعاون المشترك بين بلدينا وتوسيع نطاقه، فضلا عن إنشاء المزيد والمزيد من الروابط بين بلدينا، والأهم من ذلك، أن نستمر على هذا النحو، تطبيقا لمدلول شعار إكسبو [2020]: تواصل العقول وصنع المستقبل. فنحن نريد أن نفعل هذا جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي: نريد أن نعمل على تواصل العقول وصُنع المستقبل.



وأضاف:"تود بولندا في إكسبو2020 دبي، أن تستعرض إمكاناتها واقتصادها، فضلا عن قيمنا الفريدة وأسلوب تفكيرنا. ونظرا لكون دبي واحدة من المدن التي تستشرف آفاق المستقبل وتطلعاته، فهذا يتيح لنا إمكانية تبادل المعلومات عن بولندا والتي نهدف إلى مشاركتها في إكسبو كل يوم".







ويشبه تصميم الهيكل الخشبي لجناح بولندا الأشجار، ويضم منحوتة متحركة تمثل هجرة الطيور على نطاق واسع من بولندا إلى العالم العربي. يسلط الجناح الضوء على الروابط العالمية المتنوعة للبلاد، فضلا عن دورها باعتبارها منتِجا رائدا للسلع، ويهدف إلى إلهام العالم واطلاعه على حلول متعددة من أجل مستقبل واعٍ ومستدام.



تتمحور قصة تصميم جناح بولندا حول دلالة موضوع مشاركتها في إكسبو 2020 دبي وهو: "بولندا: إبداع وحيه الطبيعة"، ويروي الجناح حكاية بولندا في خمس أجزاء، كلٌ منها متمثل في منطقة من مناطق مبنى الجناح الخمسة، ويمكن استكشاف هذه الحكاية عبر سلسلة من التجارب.



وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى أن نصنع معاً عالماً جديداً في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.