مفوض جناح رواندا: إكسبو دبي فتح لنا آفاقا للتعاون الاستثماري مع الدول المشاركة

المصدر: وام

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أكد إيف أيرادوكوندا المفوض العام لجناح جمهورية رواندا في إكسبو 2020 دبي، أن حضور رواندا في هذا الحدث العالمي المهم يتيح لها التعرف على العالم وفتح آفاق للتعاون الاستثماري مع الدول المشاركة، ما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل وتنوع اقتصادي حقيقي في راوندا.

وأشاد أيرادوكوندا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، بالعلاقات المتينة التي تربط رواندا ودولة الإمارات في شتى المجالات معرباً عن تقديره وشكره لحكومة الإمارات على حسن الضيافة في إكسبو 2020 دبي.

وقال: "فرصة عظيمة أن نحضر في إكسبو 2020 دبي، لكي نقدم ونعرف العالم على راوندا، لافتا إلى أن بلاده وجهة سياحية مثيرة في إفريقيا تجذب إليها السياح من كل أنحاء العالم فلدينا الكثير من الخيارات السياحية الراقية.

وأضاف أن وجود رواندا في إكسبو 2020 دبي، يوفر لنا الفرصة لمشاركة العالم وتبادل الخبرات ومواجهة التحديات معاً، مشيراً إلى أن رواندا تعد إحدى أكثر الدول الإفريقية التي تعد بمستقبل اقتصادي مزدهر.

ويقع جناح رواندا في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، ويتضمن لوحة تحمل وصفاً مهما يرصد زخم التحول الكبير الذي شهدته البلاد، والذي يعد بمستقبل مشرق لرواندا.