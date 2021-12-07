الصايغ يلتقي وزير خارجية الغابون في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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التقى معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، معالي بيكوم موبيلي بوباي وزير خارجية جمهورية الغابون في إكسبو 2020 دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التغير المناخي وتمكين المرأة والاستثمار.

وأشاد معالي الصايغ بمشاركة جمهورية الغابون في إكسبو 2020 دبي، مؤكداً على قوة العلاقات بين البلدين، ووجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد معالي بوباي بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات للتصدي لتغيّر المناخ، مهنئاً الدولة على فوزها باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 28 COP عام 2023.

وأكد معاليه على قوة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين.