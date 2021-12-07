فعاليات مفعمة بالمتعة في إكسبو 2020 حتى 10 ديسمبر..تابعوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، عدداً من الأنشطة والفعاليات والبرامج المفعمة بالمتعة والفائدة والترفيه ليوم الثلاثاء والأيام الثلاثة المقبلة 8 و9 و10 ديسمبر الجاري، أبرزها:





اليوم الوطني لكوستاريكا

-11:20، ساحة الوصل

-12:30، إحاطة إعلامية، جناح كوستاريكا

-14:45، مؤتمر صحفي، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، ضيف الشرف والمتحدث الرئيس، فخامة كارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا

-انضموا للاحتفالات الممتعة التي تنظمها كوستاريكا، بمناسبة اليوم الوطني، والتي تضم مجموعة من العروض الفنية والثقافية:

-7 ديسمبر، 14:00، ساحة الوصل

- 8 ديسمبر، 10:00، منصة اليوبيل



اليوم الوطني لبولندا

-16:15، ساحة الوصل



ألوان بولاندا – حفل اليوم الوطني

-فرصة للاستمتاع بالأداء الموسيقي المُبهر لمقطوعات موسيقية لألعاب الفيديو البولندية، تؤديها الأوركسترا الفيلهارمونية

-21:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021

-سيحضر المؤتمر المقرر انعقاده على مدار ثلاثة أيام، حضورياً أو افتراضياً، نُخبة عالمية كبيرة من روّاد الأعمال والمبدعين إلى جانب صناع السياسات، وينضمٌ إليهم مجموعة من أبرز المتحدثين والمفكرين وصناع التغيير على مستوى العالم

-7 ديسمبر، 11:50-18:00، مركز دبي للمعارض

-8-9 ديسمبر، 09:00-18:30، مركز دبي للمعارض



أيام التميز – قطاع الخيول

-ندوة مخصّصة لعالم الخيل (نموذج تطوير الفروسية وسياحة الفروسية)

-كلمات افتتاحية تلقيها السيدة/ روكسانا ماراسينيانو، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالرياضة

-15:00-18:30، جناح فرنسا



مؤتمر صحفي في جناح سلوفينيا: "دبي تسبح 50/50"

-سيقدم سباح الماراثون السلوفيني، مارتن ستريل،مشروعه "دبي تسبح "50/50"، 50كم من أجل 50عاما

-سيسبح ستريل انطلاقاً من برج العرب حتى متحف الاتحاد، قاطعاً مسافة طولها 50 كم احتفالاً منه بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة

-16:00، جناح سلوفينيا

-يرجى التسجيل عبر :

press.martinstrel@gmail.com



طرح منظور جديد عن المرأة في سيشل من خلال الفن المعاصر

-16:00-18:00، جناح المرأة/ 19:00، جناح سيشل

-يرجى منكم تأكيد الحضور، عبر التواصل مع المسؤول الإعلامي للجناح عبر الهاتف: 00971561969343، أو البريد الإلكتروني: maria.azemia@seychelles.com





احتفالات اليوبيل الذهبي مع بلغاريا

-نحتفل معاً باليوبيل الذهبي ومرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغاريا

-الحضور: وزير الخارجية، والثنائي البلغاري، الأخوان فيتشيفي، مع حفل موسيقي كلاسيكي.

-17:40-18:40، منصة اليوبيل





فعالية تحضيرية – كأس موناكو العالمي لسباقات سيارات المحاكاة للفورمولا

-فرصة لا تفوّت يتعرف فيها الزوار من كثب إلى الرياضات الافتراضية، ويتسنّى لهم الجلوس في قُمرة القيادة وخوض منافسة السباق المحاكية للواقع الافتراضي

-سيستعرض سائقون محترفون من الاتحادات الوطنية مهاراتهم في القيادة

-7 ديسمبر، 18:00-20:00، جناح موناكو

-8 يسمبر، من الساعة 10:30، جناح موناكو



معرض للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 45 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة

-من 7 ديسمبر حتى 12 ديسمبر، جناح تايلاند



حفل فيدوك

-فرصة للاستمتاع بعرض يقدمه فنان الهيب هوب الروسي، ومغني الراب هاوس ومؤلف الأغاني فيدوك

-21:00-23:00، منصة اليوبيل



8 ديسمبر



اليوم الوطني لدولة فيجي

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لأوزبكستان

-10:15، ساحة الوصل



المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان

-سينعقد هذا المؤتمر بهدف استكشاف الديناميات المتغيّرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والفرص التجارية والاستثمارية، وسُبُل التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة

-07:30-17:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي

-17:00-19:00، جناح الفليبين

-9 ديسمبر، 09:00-16:30، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي



سلسلة الاستثناءات

-14:30-16:30، جناح المرأة



التصدّي لظاهرة التحرش في الشوارع بتنظيم من شركة لوريال



-دعوة لحضور ستاند أب عالمي تثقيفي لمعرفة سُبُل التصدّي للتحرش في الشوارع، ضيفة الشرف: إيفا أنغوريا

-19:00-21:00، نادي 2020 من إعمار، الطابق 3





عرض موسيقي وسحري – كونشرتو البيانو للفنان ميغيل بوجا

-دعوة للاستمتاع بتوأمة موسيقية سحرية يؤديها فنانان استثنائيان، يندمج فيها الجمهور مع سحر الموسيقى.

-8 و9 و10 ديسمبر، 17:30-18:30، جناح إسبانيا



إيغور بوتمان بصحبة أوركسترا موسكو للجاز

-فرصة للاستمتاع بحفل يُحييه أشهر عازفي الساكسفون وقائد الفرقة والموزع الموسيقي إيغور بوتمان، والمعروف كأحد أكثر فناني الجاز تقديراً في روسيا.

-16:00-18:00، مسرح دبي ميلينيوم





عرض موسيقي بعنوان "أرضي جميلة"

-عرض موسيقي مُبهر بعنوان "أرضي جميلة" هو الأكبر من نوعه من بين فعاليات الأسبوع الوطني لهندوراس

-19:00-21:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي - نجمة البوب الفلبينية "أنجيلين كوينتو"

-صعدت كوينتو إلى الشهرة في بلدها الأم بظهورها في عدد من برامج المواهب التلفزيونية، وبلغت أوجّ شهرتها بالفوز بجائزة "ستار باور: بحث شارون عن نجمة البوب التالية" لعام 2011

-20:00–22:00، منصة اليوبيل



نيكولا بيوفاني

-نيكولا بيوفاني – فنان إيطالي مشهور عالميا وحائز على جائزة الأوسكار عن الموسيقى التصويرية للفيلم (لا فيتا إي بيلا) "الحياة جميلة" للمخرج روبرتو بينيني – تعاون في العمل معه كلا من "دي أندريه" و"فيليني وماغني"

-20:30–22:30 ، مسرح دبي ميلينيوم



9 ديسمبر



اليوم الوطني لبالاو

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لهندوراس

- 16:15، ساحة الوصل



سلسلة الاستثناءات في جناح المرأة

-10:30-12:00، منتدى المرأة والتعليم

-15:00-17:00، سيدات الضحك



" قمة كيف سنتعلم: ما الذي يجعل المعلمين عظماء؟"

-تتكون جلسات القمة من الندوات والجلسات النقاشية والمقابلات

-10:30–18:30 ، جناح المملكة المتحدة



العرض الفلكلوري الراقص لنساء بالاو

-تجربة متميزة لا مثيل لها مع العرض الراقص تؤديه نساء بالاو

-10:30–10:55، جناح بالاو



جناح موانئ دبي العالمية الذي يرتكز على مفهوم "تعزيز تدفق حركة التجارة"

-تتسارع الخطى للانضمام للحشود المتجمهرة أمام عروض الرقص اليومية في جناح موانئ دبي العالمية وفي حدائق إكسبو

-16:40–16:50، بلازا 2020



فعالية عيد الميلاد المجيد للأطفال

-فعالية مفعمة بالمتعة والسحر، تحتفي مع الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد باستضافة ميشال خيرالله

-18:00–22:00 جناح لبنان



موسيقى "الفيوجن":

-يجمع بين موسيقى البودو بيرو والــ 2 سنس

- 19:30–20:00مسرح دبي ميلينيوم



10 ديسمبر



اليوم الوطني لسان مارينو

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني للعراق

-16:15، ساحة الوصل



منتدى رواية القصص: يمكن للقصة أن تغير العالم

-مركز دبي للمعارض، القاعة 1A، المجمع الجنوبي

-للمزيد من المعلومات وللتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

https://dignifiedstorytelling.com/dignified-storytelling-forum



كأس دوري أبطال أوروبا الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يزور المقر الخاص بإكسبو 2020

-18:00–19:00: فريقان يمثلان أتلتيكو وريال مدريد ويجمعان بين وسائل الإعلام والمؤثرين

-19:00– 20:00: دورة تدريبية متقدمة في أكاديمية لاليغا: سيقدم السفيران ومدربا أكاديمية لاليغا دورة تدريبية متقدمة



معرض "ماليزيا، آسيا الحقيقية" الثقافي

-دعوة للانغماس في الثقافة الماليزية المُدهشة والآسرة، مع طيف واسع من العروض التي تُظهر ثرائها وتراثها المتنوع

-19:30-20:00، منصة الأرض



العرض الموسيقي لــ بيير كواندرز

-فرصة نادرة للاستمتاع بالموسيقى العصرية التي يقدمها الفنان الكندي من أصل أفريقي، فموسيقاه عبارة عن توليفه من الإيقاعات ممتزجة على شكل قوس قزح تتضمن كلا من الرومبا الكونغولي، وآر آند بي، والبوب، والروك وغيرها من الإيقاعات الموسيقية

-20:30 – 21:00، منصة الشمس