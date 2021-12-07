إبداع يصنع المستقبل.. انطلاق المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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انطلقت اليوم (الثلاثاء) فعاليات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الذي يقام تحت شعار "إبداع متكامل: يصنع المستقبل " في مركز دبي للمعارض - إكسبو 2020 ويستمر حتى 9 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب في إكسبو 2020 دبي.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ومعالي ساندياغا صباح الدين وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا ومعالي انجليكا ماريا وزيرة الثقافة في جمهورية كولومبيا وشخصيات رفيعة المستوى تتحدث عن رؤيتها في استكشاف دور الاقتصاد الإبداعي في بناء مجتمعات مزدهرة ومترابطة .

ويعد المؤتمر منصة للابتكار والإبداع لتبادل المعارف والأفكار والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي لا سيما في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة " كوفيد-19 " فضلاً عن مناقشة الاتجاهات والحلول الجديدة التي تضمن مستقبلاً أكثر إبداعاً واستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز آفاق التعاون ودعم الجهود الهادفة إلى صياغة السياسات المستقبلية للاقتصاد الإبداعي بما يضمن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة ويسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة كالتحول التكنولوجي ومستقبل الاستدامة الشمولية والتنوع.