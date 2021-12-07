سيف بن زايد يزور جناح الفاتيكان في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جناح الفاتيكان ضمن جولات سموه في إكسبو 2020 دبي.

وفي الجناح المقام في منطقة التنقل، اطلع سموه على ما يقدمه الجناح من مخطوطات نادرة ووثائق تاريخية ومعروضات تعمق التواصل الإنساني وتعرض المشتركات الكثيرة بين الشرق والغرب.

واستمع سموه من القائمين على الجناح إلى الرسالة الإنسانية التي يقدمها متضمنة مفاهيم التسامح، والأخوة والسلام.

كان في رفقة سموه خلال جولته في الجناح، جوسيبو دي نيكولا مدير الجناح، والمونسينيور توماس ترافني، مصمم الجناح.