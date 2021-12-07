اليوم الوطني للغابون في إكسبو 2020.. رؤية خضراء وإيقاعات عسكرية

المصدر: البيان

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في أجواء من الموسيقى العسكرية والأعمال الكلاسيكية ومقطوعات من التراث الشعبي الغابوني، احتفلت جمهورية الغابون بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.

حضر احتفالية اليوم الوطني للغابون معالي باكوم موبلي بوبيا، وزير خارجية الغابون، حيث كانت في استقباله والوفد المرافق معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.



وقال معالي باكوم موبيلي بوبيا: "عبر المشاركة في إكسبو 2020 دبي ضمن موضوعه الفرعي، الاستدامة، تُظهر الغابون من جديد للعالم التزامها بحماية البيئة، كونها بلدا تبلغ مساحته نحو 268 ألف كيلومتر مربع وتمتد سواحله بطول 800 كيلومتر على خط الاستواء، و88 في المئة من مساحته غابات، فضلاً عن أنه يضم ثاني أكبر عدد من الأفيال في أفريقيا. ومن ثم، فإن الغابون تدرك قدراتها؛ ومسؤوليتنا البيئية تجاه الإنسانية هي أن تكون تنمية بلدنا قائمة على استراتيجية التنمية المستدامة. في الواقع، رؤية التنمية في الغابون هي رؤية خضراء".



أضاف معاليه: "وبزيارة جناحنا، حضورياً أو افتراضياً، ستستكشفون جوهر عالم مستدام وعادل ومنصف، يجسّد الرؤية الإنسانية لبلدنا العزيز الغابون".



وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي: "تسلط الغابون تحت شعار "من أجل مستقبل مستدام"، الضوء على أهمية الجهود الجماعية للتصدي للتغير المناخي، كما تجسد الغابون بوصفها بلدا يتمتع بثروة من التنوع الحيوي، أهمية الحفاظ على الكوكب عبر جناحها المستوحى من الطبيعة، الذي يشجع الزوار على النظر في أثر خياراتهم الفردية، وفهم أهمية الحفاظ على البيئة، عبر إعادة ابتكار الحياة في الغابة الغابونية داخل الجناح".



وأضاف: "تفخر الغابون، بوصفها أرضاً مزدهرة ومتنوعة حيويا، وبتحلّيها بثقافة وتراث غنيين، استعرضهما محتوى الجناح بشكل مبهر، لإشراك الزوار ومنحهم تجربة تفاعلية رائعة".



تميّزت احتفالات اليوم الوطني للغابون أيضا بإطلاق كتاب خاص للأطفال، يسهم في توفير وسيلة ترفيهية وتفاعلية جذّابة، تمنحهم فرصة التعرف على الحياة النباتية والحيوانية في الحدائق الوطنية للغابون. وسيحصل كل طفل يزور جناح الغابون على نسخة مجانية من الكتاب فور إكمال الجولة الاستثنائية المعروفة باسم "العثور على الكنز".



وعقدت الغابون في جناحها بإكسبو 2020 دبي منتدى بعنوان "الاستثمار في الغابون من أجل اقتصاد مستدام" لتقديم لمحة عامة عن المناظر الطبيعية المستدامة في البلاد، وشملت قائمة المتحدثين بالمنتدى الخبير المشهور عالمياً في مجال الاحترار العالمي، البروفيسور لي وايت، الذي ترأس مجموعة الأمم الأفريقية بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين "كوب 26 " بشأن تغير المناخ في مدينة غلاسكو .



ويوفر جناح الغابون في إكسبو 2020 دبي للزائرين فرصة مُبهرة تتيح لهم السير عبر محاكاة تجريبية مذهلة للغابات المطيرة لحوض نهر الكونغو، ومشاهدة حيّة للحيوانات والنباتات التي تزدهر هناك. كما يتخذ جناح الغابون في إكسبو شعار "من أجل مستقبل مستدام"، وسوف ينغمس زوار الجناح في غمار العجائب الطبيعية الاستثنائية للغابون، للتعرف على الدور الحيوي الذي يلعبه حوض نهر الغابون باعتباره "رئة" أفريقيا، لاسيما التعرف إلى الإسهامات التي تقدمها الغابون للتغلب على الاحترار العالمي.



تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي، مناسبات للاحتفال بكل من المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم، وتتميز كل منها بمراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، فيما يلي ذلك عروض ثقافية وإلقاء الكلمات الترحيبية.



تستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى المشاركة في صُنع عالم جديد في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.

