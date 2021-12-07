جناح القيادة.. فخامة الضيافة الإماراتية الأصيلة

المصدر: دبي - بشار باغ

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يعكس مبنى جناح القيادة بجانب ساحة الوصل، والمخصص لكبار الشخصيات والوفود الرسمية، فخامة الضيافة الإماراتية الأصيلة، حيث تتسم كافة مرافقه بلمسات فاخرة توفر أرقى الخدمات لكبار الشخصيات والوفود الرسمية رفيعة المستوى التي تزور الحدث.

يتكون مبنى جناح القيادة من 12 طابقاً يجري حالياً استخدام 7 طوابق منها، ويضم الطابق الأرضي ردهات فاخرة ومناطق مخصصة لمراسم الاستقبال بالإضافة إلى 3 مجالس رئيسية مخصصة لاستقبال كبار الشخصيات والوفود المرافقة، إلى جانب 3 صالات للمآدب، ويتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بشكل كامل لدى استقبال الوفود حرصاً على صحة وسلامة الزوار، كما يتطلب الدخول إلى المبنى إجراء فحص بي سي آر مسبق وتقديم النتيجة السلبية، ويتم تنسيق طلب هذه الفحوصات مسبقاً مع كافة الجهات والسفارات والقنصليات المعنية بالزيارات الرسمية للجناح.

ويأتي المجلس الملكي أولاً من حيث السعة، حيث يستوعب لما يتراوح من 50 لغاية 60 شخصاً، أما صالة المأدبة الخاصة به فتتسع لـ 50 شخصاً، يليه مجلس الشخصيات الهامة ويتسع لـ 25 شخصاً كحد أقصى، فيما تتسع صالة المأدبة الخاصة به لـ 28 شخصاً.

فيما يمكن للمجلس المتوسط استقبال ما يتراوح من 12 لغاية 15 شخصاً وتتسع غرفة المأدبة الخاصة به لـ 10 أشخاص. وتتزين جدران مبنى القيادة بلوحات تضيف لمسة فنية وإبداعية قدمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع عدة جهات من ضمنها هيئة دبي للثقافة والفنون ومؤسسة خولة للفن والثقافة.

كما يضم جدار الممر الرئيسي في الطابق الأرضي معرضاً خاصاً لمشاركة الإمارات في عدد من معارض إكسبو الدولية وهي إكسبو أوساكا عام 1970 التي شاركت فيها أبوظبي وإكسبو هانوفر 2000 وإكسبو ميلان 2015، ويضم وثائق وقطعاً تذكارية وصوراً تاريخية مرتبطة بكل مشاركة ومجسماً لجناح الدولة في كل من دورات المعرض، كما يضم المعرض ركناً خاصاً بملف استضافة إكسبو 2020 دبي الذي فازت به الإمارات للمكتب الدولي للمعارض عام 2013.