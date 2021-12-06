"قطع البولنغ".. منارة إنسانية في إكسبو 2020

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عمله الفني "قطع البولنغ" في منطقة اليوبيل بإكسبو 2020 دبي اليوم.

جاء ذلك بحضور كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسارة شهيل، المدير العام للمركز، وأصحاب السعادة ومدراء العموم في القطاع الاجتماعي بأبوظبي.

ويتم عرض العمل الفني طوال الموسم ليكون منارة للإنسانية والعمل الاجتماعي، وقد تم صنعه على مدار عامين بأيد 20 امرأة من الحالات الإنسانية الناجية من الاتجار بالبشر، التي شملها المركز برعايته، ضمن برامج إعادة التأهيل النفسي والتدريب المهني الخاصة بهن، وذلك بالتعاون مع وإشراف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهو يتكون من عشر قطع "بولنغ" على شكل الإنسان ومصنوعة بحجمه الطبيعي وأمامها كرة كبيرة مكتوب عليها كلمة "الحياة" بالعربية والإنجليزية.

ويروي العمل الفني شعور الحالات عبر الشروحات الصوتية والكتابات التي تصحبه، وتعكس فكرته نظرتهن للحياة بعد النجاة ودعم المركز لهن، حيث تحاكي تجاربهن القاسية لعبة "البولنغ" عند اصطدام الكرة بالقطع الخشبية وسقوط القطع ثم عودتها للوقوف من جديد، فقد صدمتهن الحياة من قبل إلا أنهن، بمعونة أخيهن الإنسان، رجعن للنهوض ومواجهة الحياة من جديد.

ويأتي وضع العمل الفني برعاية بنك أبوظبي التجاري و"LVMH للعطور والتجميل" و"المجموعة الذهبية العالمية".

وقد صممت الفنانة اللبنانية دانة جوني الهيكل الخارجي الذي يحمي "قطع البولنغ"من الخارج.