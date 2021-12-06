مكتوم بن محمد يستقبل الرؤساء التنفيذيين لشركة نيسان موتورز في مقر إكسبو

المصدر: البيان

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح اليوم (الاثنين) الرؤساء التنفيذيين لشركة "نيسان موتورز" الشريك الرسمي لقطاع السيارات في إكسبو دبي 2020.

فقد استقبل سموه في مبنى القادة في إكسبو 2020 دبي، اشواني غوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "نيسان"، وغييوم كارتييه، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا في الشركة، وفريدريك كينيتس، نائب رئيس المنطقة لشؤون الشركات.

وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تهيئة كافة الظروف التي تسمح للمؤسسات الوطنية والعالمية بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي، في ضوء الشراكة الممتدة منذ عقود بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات.

كما أشاد سموه بدور المؤسسات العالمية في رسم ملامح المستقبل من خلال توفير خدمات ومشروعات ومبادرات تهدف بالدرجة الأولى لخدمة وراحة الإنسان ضمن مختلف القطاعات المستقبلية، وهو ما أجتمع العالم من أجله في أكسبو 2020 دبي الذي يجمع بين أجنحته رؤى وأفكار 192 دولة نحو المستقبل.

حضر اللقاء معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، والدكتورة أمينة الرستماني، عضو مجلس الإدارة- مجموعة عبدالواحد الرستماني.