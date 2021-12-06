انتظروا نجمة البوب الفلبينية أنجيلين كوينتو في إكسبو 8 ديسمبر

المصدر: البيان

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يملاً الحماس، قلب نجمة البوب الفلبينية أنجيلين كوينتو، لتمكنها من التواصل مع الناس من شتى أنحاء العالم في إكسبو 2020 دبي.. بهذه الكلمات عبر كوينتو عن سعادتها بالحفل الذي ستقدمه على منصة اليوبيل في إكسبو، يوم الأربعاء 8 ديسمبر الجاري.



وبدأت كوينتو رحلة صعودها نحو الشهرة في وطنها الأم عبر الظهور في عدد من برامج المواهب التلفزيونية، وبلغت أوج شهرتها بحصولها على جائزة "ستار باور: بحث شارون عن نجمة البوب التالية لعام 2011.



وأصدرت الفتاة البالغة من العمر 32 عاماً، عدداً من الألبومات والأغاني الفردية، كما قدمت عروضاً ضمن فرق خاصة بالفتيات، من بينها فرقة الفتيات الفلبينية "ديفاز"، بالإضافة إلى أنها تحظى بمسيرة مهنية ناجحة في الفلبين في مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي على حد سواء.



تقول أنجلين كوينتو: "إنه لشرف لي أن أحظى بفرصة المشاركة في هذا الحدث الدولي الضخم، ولأن أكون جزءاً من هذه المنصة العالمية، ولهذا السبب أتطلع حقاً لأن أشكل جزءاً من كل ذلك".



وتابعت: "يملؤني الشعور بالحماس لتمكني من التواصل مع الناس من شتى أنحاء العالم، ولبناء جسور التعاون من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وبالنظر للأزمة العالمية التي نمر بها، أعتقد أن علينا الآن التواصل أكثر من أي وقت مضى، وصياغة مستقبل أفضل لنا، وللأجيال القادمة".



ستعتلي كوينتو منصة اليوبيل في تمام الساعة 20:00 (حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة). والدخول مجاني لحاملي تذاكر إكسبو 2020، ولكن ينصح الراغبون في حضور الحفل بالوصول مبكرا نظرا لمحدودية الأماكن.