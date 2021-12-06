عبدالله النعيمي من جناح ساحل العاج: إكسبو 2020 يجسد تطلعات العالم للمستقبل

المصدر: وام

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أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن إكسبو 2020 دبي يكتسب أهمية خاصة باعتباره حدثاً عالمياً كبيراً يجمع تحت سقف واحد، ملامح مهمة من ماضي الشعوب وتاريخها وتراثها الإنساني، بكل ما يتسم به من تنوع من جانب، وتطلعات العالم وطموحاته إلى المستقبل وما أعدته له، مختلف دولها من ابتكارات واختراعات وأفكار تضمن للأجيال المقبلة الحياة الكريمة ورغد العيش من جانب آخر، في مزيج يؤدي لمزيد من التقارب بين شعوب العالم وبناء جسور جديدة لتواصل العقول وصنع المستقبل كما هو شعار المعرض.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لجناح ساحل العاج المقام في منطقة التنقل في إكسبو، حيث اطلع معاليه على مكونات الجناح الذي تسعى من خلاله الدولة غرب الأفريقية للتعريف بملامح مهمة من نهضتها الاقتصادية والثقافية، بما يعكسه تصميم جناحها المستوحى من البيئة والثقافة الأفريقية، وطموحات ساحل العاج للمستقبل تحت الشعار الذي اختارته لجناحها وهو " الطريق إلى أفريقيا الجديدة".

ويتناول الجناح قصة التطور الذي مرت به ساحل العاج منذ الاستقلال وانتقالها من مجتمع يعتمد بصورة أساسية على النشاط الزراعي، إلى تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة الصناعية، في حين يعرض الجناح الفرص الاستثمارية المتاحة في ساحل العاج في ضوء التوسع في العديد من المشاريع المستقبلية ضمن قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وغيرها.

وأشاد معالي وزير العدل - في ختام الزيارة - بالحضور الأفريقي المتميز ضمن إكسبو 2020 دبي، حيث سلطت المشاركة الأفريقية الضوء على التطور الكبير الذي تشهده أغلب دول القارة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.