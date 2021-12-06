إكسبو 2020 يكرم العاملين في الصفوف الأمامية خلال جائحة كوفيد-19

المصدر: البيان

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يكرم إكسبو 2020 دبي العاملين في الصفوف الأمامية أثناء جائحة كوفيد-19 من موظفي قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وذلك أثناء تنظيم فعالية منظمة الصحة العالمية "وولك ذا تولك"، التي تنطلق للمرة الأولى في الشرق الأوسط.



وسينطلق الحدث بكلمات افتتاحية من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وسعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يوم 12 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة.



تنظم مسيرة "وولك ذا تولك" بالتعاون بين إكسبو 2020 دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى جمع العاملين في الصفوف الأمامية من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات مع عائلاتهم، لإصدار بيان يفيد بضرورة حصول الجميع على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، في الوقت الذي يحتاجون إليها فيه.



ويشجع إكسبو 2020 دبي، جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، على ارتداء معاطفهم البيضاء ومستلزمات الوقاية أثناء مشاركتهم في المسيرة، كما نرحب بالوفود من أجنحة الدول للانضمام إلى المسيرة والتلويح بأعلام بلدانهم.



ستنطلق نسخة إكسبو 2020 من مسيرة "وولك ذا تولك: تحدي الصحة للجميع"، في الساعة 09:30 بتوقيت دولة الإمارات عند مدخل جناح التنقل في 12 ديسمبر، ويُرحب بجميع الأعمار والقدرات للمشاركة بالمشي، أو الهرولة، أو الرقص، أو التحرك كيفما يريدون.



وأُعلن اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، يوماً رسمياً للتوعية في الأمم المتحدة في عام 2018، ونظمت منظمة الصحة العالمية أول فعالية "وولك ذا تولك" في جنيف، تلتها فعالية مماثلة في سنترال بارك في مدينة نيويورك في عام 2019.